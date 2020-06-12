Трамп готов признать своё поражение, если проиграет выборы президента

https://static.news.ru/photo/db0fb32c-acdd-11ea-bb54-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

В случае неудачи на президентских выборах глава Белого дома Дональд Трамп готов признать своё поражение. Политик считает, что для страны будет очень печальным, если победит Джо Байден.

В эфире телеканала Fox News Трампа попросили прокомментировать высказывание своего политического противника. Байден заявил, что в случае поражения нынешнего главы государства на выборах его из Белого дома выведут военные, не дожидаясь передачи дел новой администрации.

Но Джо еще не там [в Белом доме], все об этом знают. Конечно, если я не выиграю, то я не выиграю. Ну, буду двигаться дальше и займусь другими вещами, — заявил Дональд Трамп.

Глава Белого дома упрекнул Байдена в трусости. По мнению Трампа, он «устраивает убежище в подвале, где бы не находился, и не выбирается оттуда».

Ранее американский лидер заявил, что сможет объединить охваченную протестами страну.

NEWS.ru писал, что обозреватель Le Figaro Николя Бавре раскритиковал политику Дональда Трампа. Он убеждён, что нынешний президент страны создаёт атмосферу гражданской войны, которая может привести к тому, что США постигнет участь Советского Союза.