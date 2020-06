Трамп готов признать своё поражение, если проиграет выборы президента

Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сети появилось предисловие к книге бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Рукопись называется «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir). В ней критикуется американский лидер и его внешняя политика.

Болтон пишет, что президента привлекает хаос. Трамп якобы дружелюбен к американским противникам и при этом он отдаляется от союзников. Он видел президента, который считал внешнюю политику чем-то вроде заключения сделки...