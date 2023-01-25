Танки, которые боятся грязи: помогут ли Abrams Украине на поле боя Сегодня президент США Джо Байден официально объявит о поставках на Украину танков из США и Германии. Но дойдут ли они до передовой?

Фото: Staff Sgt. Jennifer Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские штурмовые танки M1 Abrams всё-таки будут отправлены в распоряжение украинской армии — об этом президент США Джо Байден собирается официально объявить 25 января. Таким образом, западные страны перестали тянуть резину, «по-джентльменски» уступая друг другу честь быть первыми. Изменят ли Abrams ход военных действий на Украине или их появление там сыграет скорее функцию психотерапии для ВСУ?

Важен не подарок, а внимание

Количество танков M1 Abrams, на броне которых будет нарисован желто-голубой флаг, составит всего 30 штук. Учитывая, что на сегодня в распоряжении ВСУ имеется около 500 танков Т-72 из собственных арсеналов и еще 240 таких машин перегнали на Украину Польша и Чехия, пополнение в количестве трех десятков выглядит символическим. По оценкам украинского командующего Валерия Залужного, ему требуется как минимум в десять раз больше тяжелых танков, чем намерена прислать американская сторона.

Ранее в Конгрессе США предлагали отправить на Украину вообще всего один Abrams, чтобы лишить Германию аргументации против отправки туда же немецких танков. Впрочем, Берлин во вторник объявил, что перестанет «комплексовать» и без американских понуканий.

Однако обещание США вооружить Украину своими Abrams не означает, что они поступят в распоряжение ВСУ немедленно. При самых благоприятных обстоятельствах до момента, когда гусеницы этих танков коснутся украинской земли, пройдет не один месяц. Современный танк —это не «герой-одиночка» времен Второй мировой войны, когда исход дуэли решало мужество четырех танкистов и собаки. Танк XXI века — это лишь передовая часть сложной инфраструктуры, которая включает в себя подготовку экипажей и механиков, развертывание тыловой системы обеспечения, связи, подвоза амуниции, топлива и множество других операций, из которых перегон собственно машин — самая простая.

Фото: Staff Sgt. Gabriel Rivera-Villan/Keystone Press Agency/Global Look Press M1A2 Abrams

Создание такой инфраструктуры ради трех десятков машин не имеет ни экономического, ни военного смысла, особенно учитывая, что российские генералы клянутся ликвидировать «абрамсы» еще до того, как они докатятся до передовой. Но в Вашингтоне и не делают секрета из того, что отправка двух бронетанковых рот на Украину не ставит непосредственной целью прорыв линии фронта и возвращение утраченных за одиннадцать месяцев российской СВО областей. «Боевая задача» американских танков — проложить дорогу для других стран НАТО, в первую очередь для Германии. В Берлине вплоть до вчерашнего дня ставили условием отправки на Украину своих танков Leopard 2 именно то, чтобы немцы не оказались в этом процессе первыми.

Дон Кихот на танке

Логика планировщиков НАТО (читай — Пентагона) состоит в том, что реально воевать на Украине будут немецкие танки Leopard, британские Challengers и прочие машины европейского производства. А когда большая часть из двух тысяч «леопардов» превратится в искореженное железо, арсеналы европейских армий будут пополняться как раз американскими боевыми машинами.

Для американского ВПК, таким образом, поставки на Украину немецких танков — это самый эффективный и быстрый способ монополизации европейского рынка. Европейским союзникам придется брать «паркетные» М1 просто потому, что не боящихся грязи «леопарды» взять будет неоткуда: промышленность ФРГ не в силах восполнить потери такого числа танков, которые прогнозируются после разморозки боевых действий с наступлением весны. А в США сегодня пылятся в ангарах без дела 3500 танков Abrams.

По мнению экспертов в области бронетехники, M1 Abrams вообще не приспособлен к ведению боевых действий при встрече с равным по силе противником, эта машина — тот самый Дон Кихот, который без преданного оруженосца не в состоянии даже взобраться на коня, не говоря уже о том, чтобы сражаться. Это признают и на уровне политического руководства США.

Мы всегда говорили, что, хотя боевые возможности танков Abrams невероятно велики, они очень дорогостоящие в обслуживании и сложны в использовании. Это не значит, что украинцы будут не в состоянии обучиться ими управлять. Это значит, что нам придется вместе с танками отправлять персонал, который будет заниматься налаживанием процессов обучения и выстраиванием логистики, —заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Фото: Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press Джон Кирби

Выйдя в чистое поле под прицелы российских танков, Abrams провоюет всего несколько минут (это при условии, что его не накроют дальнобойной артиллерией на выходе из ангара). Бросать поврежденные машины стоимостью почти $10 млн в чистом поле — непозволительное транжирство, не говоря уже о том, что ни Пентагон, ни ВСУ не хотят, чтобы их танки попали в руки русских.

По этой причине одновременно с «абрамсами» необходимо будет отправить на Украину эвакуационные машины Hercules — эти тягачи специально приспособлены, чтобы вытаскивать из грязи 70-тонные «раненные» в бою бронечудовища. Кстати, от базовых танкодромов до передовой танки тоже, как правило, не перемещаются своим ходом. В США их туда доставляют специальными танковозами HETS М1070. Соответственно, их количество должно быть достаточным, чтобы доставить тридцать «абрамсов» к нужному месту не за 30 рейсов туда-сюда, а одномоментно.

Но главной ахиллесовой пятой танка Abrams специалисты называют его двигатель, работающий на газотурбинном топливе (на таком же летают самолеты). Он настолько прожорлив, что по пятам за танком вынуждены следовать мобильные «нефтезаводы» (в американской армии для этого служат заправочные комплексы HEMMT A4). Вопрос в том, где в условиях украинской прифронтовой полосы сами HEMMT будут брать нужное по качеству топливо для заправки «абрамсов»?

Двух птиц одним камнем

Все эти нестыковки с логистикой и тыловым обеспечением и заставляют делать вывод, что Украина для Пентагона — только шаг для полного перевооружения американскими танками стран Европы, где нужные для Abrams экосистемы либо уже существуют либо их там можно быстро построить.

США, как там говорят, убивают одним камнем двух птиц: подают союзникам пример, как следует оборонять Европу от «русских орд», и одновременно проводят «предпродажную подготовку» своих «абрамсов» для натовских армий, сказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков.

Фото: Karolis Kavolelis/imago-images.de/Global Look Press

Создавать глубоко эшелонированную систему техподдержки ради 30 танков никто, конечно, не станет. Поэтому обеспечивать их жизнедеятельность почти наверняка будут на базах, расположенных в Польше и предназначенных для обслуживания «абрамсов», которые уже закуплены Варшавой. Такая уверенность основана на том, что размещать эти базы на самой Украине не имеет никакого смысла — российское командование уничтожит их превентивно, и хваленые танки превратятся в беспомощные игрушки. Но удаленность тыловых баз от передовой еще больше снизит эффективность применения американских танков.

Польша, которая сегодня пытается показать, что она более последовательный союзник Киева, чем любые другие члены НАТО, в том числе США, уже испытала на себе, как будет работать такое «импортозамещение». В апреле 2022 года Варшава отправила на Украину 240 танков Т-72, которые оставались в Польше еще со времен Варшавского договора. За это (и вместо них) поляки получили от США 200 танков Abrams. В Варшаве сейчас рассчитывают, что такая же схема будет применена после того, как Польша передаст Киеву немецкие «леопарды» (в начале января Польша подписала контракт о закупке второй партии «американцев»).