День открытых дверей: Польша призвала пустить в НАТО и ЕС всех желающих Почему идея Анджея Дуды — утопия, причем вредная для обеих организаций

Фото: NATO/flickr.com

Двери НАТО и Европейского союза должны быть полностью открыты для любых стран, которые хотят стать их членами. С такой инициативой выступил польский президент Анджей Дуда. Понятно, что он в первую очередь имел в виду Украину, а также Молдавию и Грузию. Но во что превратятся оба сообщества, если призыв Дуды будет исполнен буквально?

Фото: NATO/flickr.com

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Польша, сама ставшая членом НАТО и Евросоюза лишь три десятилетия назад, сейчас решила попробовать себя в роли адвоката стран, которые мечтают последовать ее примеру. До последнего времени таких стран было две — бывшие советские республики Молдавия и Грузия. После февраля 2022 года заявки на членство в НАТО подали также Финляндия и Швеция, а в Евросоюз — Украина.

Поляки приветствуют политику открытых дверей как в Евросоюзе, так и в НАТО. Мы сами когда-то вступили туда благодаря именно такой политике. Если мы называем себя защитниками демократии, надо дать любым странам право решать, к какому лагерю они себя относят, — заявил Анджей Дуда.

Но если перспективы членства Финляндии (уже члена ЕС) в НАТО не вызывают сомнений, дорога туда других кандидатов не устлана розами. Молдавии и Грузии мешают вступить в Альянс нерешенные территориальные споры. Заявка Швеции (также члена ЕС) неожиданно натолкнулась на сопротивление Турции (не члена ЕС).

В то же время в Варшаве полагают, что членство и в военном, и в политико-экономическом союзах западных стран должно одобряться без «вступительных экзаменов». Эти «экзамены» для многих стран оказываются непосильными, хотя их политическая ориентация на Запад не вызывает сомнений. Для таких стран в Брюсселе придумывают различные «интерфейсы», позволяющие сотрудничать без принятия сторонами каких-либо формальных обязательств, вроде натовской «Восточной инициативы» или института кандидатства в члены ЕС. Однако, как показывает пример той же Турции, ожидание в предбаннике может тянуться десятилетиями и быть лишь вежливой формой отказа в полноценном членстве.

Однако польский президент, похоже, вернулся со Всемирного экономического форума в Давосе в повышенно гостеприимном настроении. По словам Дуды, на идею о необходимости свободного входа в НАТО и ЕС его натолкнули разговоры на ВЭФ-2023, где впервые за всё время давосских «сборов» большую часть времени участники посвятили не экономическим вопросам, а проблемам безопасности.

В интервью телеканалу Euronews он эмоционально описывает тесные («дружественные и даже братские») связи поляков и украинцев и их общую борьбу за национальный суверенитет и независимость.

К сожалению, предупреждения, которые мы делали в течение многих лет, о том, что Россия стремится к гегемонии в Европе, были проигнорированы. Я как президент Польши горжусь тем, что мы заняли неоспоримую роль лидера в обеспечении военной помощи Украине, потратив на эти цели $2,3 млрд. Поэтому если наши соседи-украинцы, а также молдаване и грузины, ощущают себя часть европейского и североатлантического сообществ, мы имеем право настаивать на их приёме, — заявил Дуда.

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Польши Анджей Дуда

Разрушители единства

Благая, но насквозь идеалистическая инициатива Анджея Дуды стоит в том же ряду, что и предложенная в прошлом году тогдашним британским премьер-министром Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном утопия создания Средиземноморского политического сообщества — комментаторы моментально иронично окрестили её проектом Neo Pax Romana, «новой Римской империи».

Инициатива Анджея Дуды, независимо от его субъективных намерений, привела бы к смерти НАТО и Евросоюза, сказал NEWS.ru польский политолог Мачей Вишневский.

Конечно, Дуда несколько вольно изложил свою позицию. На самом деле он, конечно, не имел в виду, что в НАТО и ЕС следует брать всех без разбора. Вряд ли он сам поддержал бы заявки, например, от стран Северной Африки или Ближнего Востока. Они как раз с радостью бы ринулись в приоткрывшуюся дверь. Ведь уже сегодня НАТО и ЕС не представляют того единства, о котором Дуда говорил в интервью Euronews. Достаточно посмотреть на позиции Венгрии и Турции, которые в обоих этих сообществах объективно выступают как их разрушители. Поэтому «щедрое» предложение Анджея Дуды следует сужать именно до трех стран — Украины, Грузии и Молдавии. Но даже и в таком минималистском варианте в Брюсселе к нему не отнесутся серьезно.

Но президента Польши абсолютная неосуществимость его собственного проекта «открытого Запада» не смущает. Ведь уже почти год после начала военного конфликта России с Украиной Варшава стабильно занимает позицию главного адвоката и надежного тыла Киева — как географически, так и политически. Чем дольше длится российская СВО, тем более жесткие формы принимает эта поддержка. На минувшей неделе в Варшаве вообще объявили, что если у союзников по НАТО не хватает мужества помогать Украине тяжелым вооружением, то Польша будет делать это самостоятельно, отправив танки Leopard 2 в распоряжение ВСУ без согласия их производителей, то есть Германии.

Такая решимость Польши произвела впечатление на союзников в данном конкретном случае; однако геополитические фантазии ее президента обречены оставаться таковыми. Это подтверждает то, с каким трудом страна, чья принадлежность к западной демократии ни у кого не вызывает сомнений, Швеция, пытается вступить в НАТО.

Процедура принятия решений в Североатлантическом альянсе (только единогласно) приводит к тому, что вступление туда Швеции блокируется страной, которую к западным демократиям сложно причислить даже с натяжкой. Во вторник, 24 января, президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз заявил, что Анкара не желает видеть Швецию в числе союзников. На этот раз причиной турецкой обструкции послужила акция в Стокгольме, на которой ее участник, крайне правый скандальный датский политик-шоумен, сжег Коран.

Определение польского эксперта, данное им, в частности, Турции как разрушителю НАТО изнутри, подтверждается не только свежими спорами Анкары и Стокгольма, но и тянущимся уже более столетия антагонизмом между Анкарой и Афинами. Турция и Греция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за принадлежности островов в Эгейском море, несмотря на то что они считаются союзниками по НАТО. Последний по времени раз «союзники» смотрели друг на друга через прицелы осенью 2022 года, когда Греция пыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. Тогда Реджеп Эрдоган пригрозил грекам ответить «моментальным ударом».