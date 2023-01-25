«Леопарды», «внуки» «Тигров», приползут на Украину…

Фото: Karolis Kavolelis/imago-images.de/Global Look Press

Немецкий основной боевой танк Leopard 2

Итак, для колеблющегося Олафа Шольца нашли выход из щекотливой танковой проблемы. Теперь после выступления финского президента Саули Ниинистё стало ясно, что европейское сообщество разделит коллективную ответственность за поставки украм современных «Леопардов 2». Суть новой «миротворческой инициативы» в том, что объединенная пронатовская Европа поскребет по своим арсеналам, соберет всю немецкую бронетехнику в единый кулак, сформирует соответствующие ударные дивизии и корпуса и возьмет на себя коллективные расходы за обучение украинских танкистов. Так что осталось только формализовать такое решение. То ли до конца нынешней недели, то ли до конца будущей.

Было известно, почему янки требуют, чтобы немецкое руководство дало добро на поставки из их собственных запасов и союзнических арсеналов именно танков «Леопард 2». Ларчик открывается довольно просто. Немецкие танки весят чуть более 50 тонн. А потому в меньшей степени рискуют завязнуть в украинском черноземе, обвалить старые мосты. Их можно перевозить на железнодорожных платформах. В отличие от штатовских сверхтяжелых «Абрамсов», которые требуют особого технологического ухода. Со своими турбодвигателями потребляют керосина столько, как современный воздушный лайнер. А из-за широких по причине избыточного веса гусениц их перевозят на специальных тягачах.

Фото: marine_corps/Flickr.com/Global Look Press Основной боевой танк США M1 Abrams

Власти Германии действительно всячески затягивали передачу своих бронированных «зверей» укрохунте. Однако речь идет скорее о чисто немецких специфических интересах, а отнюдь не о нежелании потакать американским аппетитам. С одной стороны, все равно начнется подготовка, как утверждают, двух с половиной тысяч украинских танкистов на немецкой бронетехнике. С другой — в руководстве бундесвера нет уверенности в надлежащей сохранности законсервированных танков. Неизвестно, сколько из них реально на ходу. К тому же уже подсчитано, что производство новых танков на замену поставленных обойдется, учитывая подорожание всех видов сырья и энергоресурсов, на 70–100% дороже. А это сожрет любой, даже увеличенный военный бюджет.

Наконец, все чаще говорят о таком тонком нюансы внутриблоковых отношений, как последовательное превращение американцами Польши в анти-Германию. Варшава превращается в откровенный инструмент давления на соседей, одновременно претендуя на место чуть ли не ведущей силы европейского контингента НАТО. И требуемые Варшавой от Берлина триллионные репарации за ущерб, нанесенный стране немецкой оккупацией, это еще цветочки. А по числу танков поляки уже значительно превосходят соседей. Конечно, речь не идет о скорой германо-польской войне. Но ведь есть параметры, предопределяющие влияние той или иной страны в рамках того же ЕС. И Германии не улыбается перспектива оказаться с пустыми арсеналами.

Фото: imago-images.de/Global Look Press В Польшу доставлены первые южнокорейские танки K9 и K3

Но теперь, видимо, немцам уже не отвертеться от неизбежного.

Но на фоне околотанковых дебатов и ложных представлений о расколе внутри Североатлантического альянса нашу общественность волнует только одно: что Россия, ее армия готовы противопоставить все более наглым попыткам принудить страну к кардинальным уступкам, вести с ней переговоры с позиции силы, подкрепленной ожидаемыми в Брюсселе, Лондоне, Вашингтоне военными успехами ВСУ. Притом что рано или поздно, но натовские танки придут на Украину. И эскалация конфликта Запад пока явно не пугает.

А то ведь об ударах по центрам принятия решений уже даже не принято напоминать. Прежние обещания Судного дня для Украины в случае очередных ударов по российской территории остались фигурой речи. Мосты и туннели, по которым будут доставлять на фронт «Леопардов» и американские БМП Bradly с противотанковыми ракетами Tow, на месте. Удары по украинской энергетики, конечно, имели серьезные последствия, но, в целом система функционирует.

А в последнее время аналитики стали обращать внимание на тот факт, что наши противники с некоторым пренебрежением стали вспоминать о наших мощнейших ядерных арсеналах. Мол, российское руководство не рискнет открыть такой ящик Пандоры. За океаном же договорились до того, что Владимир Путин, мол, испугался серьезного предупреждения Джо Байдена. Хотя мы способны уничтожить США не то семь, не то восемь раз.

Ясно, что американцы спешат как-то подбодрить тех же немцев, которые еще в 80-х годах были уверены, что ради Мюнхена США не будут рисковать Бостоном. Правда, у некоторых европейцев память очень короткая.

И в этой связи у нас уже есть сторонники того, чтобы тень ядерного апокалипсиса слегка обновили. Предлагается демонстративно выйти из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, который к тому же американский конгресс отказался ратифицировать. Провести испытания очередной «кузькиной матери» — мощнейшего ядерного заряда где-нибудь на Таймыре. И тем самым послать совершенно однозначное предупреждение надеющимся победить Россию и продиктовать ей свои условия.

Фото: Shutterstock

Показательно, что на фоне таких рассуждений появилась своевременная утечка о том, что и в нашем Минобороны ведутся обсуждения по поводу возможного изменения режима применения тактического ядерного оружия (ТЯО). Да и сообщения о появлении систем ПВО на высотных зданиях Москвы могут расцениваться как доказательство решимости Кремля ответить на любую эскалацию конфликта. Большая игра продолжается.