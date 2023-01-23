Танковый флирт: страны НАТО уговаривают Германию избавиться от комплексов Скандал из-за отказа Германии предоставить Украине танки поставил ФРГ в непривычную позицию изгоя внутри НАТО

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Отправки в распоряжение украинской армии всего одного американского танка будет достаточно, чтобы у Германии не оставалось отговорок в ее упорном нежелании помочь ВСУ тяжелой броней. Такой ход конем предложил сделать конгрессмен Майкл Маккол. Позиция Германии, которая привела к провалу общенатовского совещания в Рамштайне 20 января, с тех пор подвергается критике со стороны остальных членов Альянса. NEWS.ru расследует, уступит ли Берлин давлению или предпочтет оставаться белой вороной НАТО.

Песня немецкого танкиста

Появились первые признаки того, что нежелание Германии отправлять свои танки на поля Украины начинает давать трещины. Хотя Берлин по-прежнему упорствует и не собирается передавать танки Leopard 2 из собственных арсеналов, там дали понять, что снимают запрет на их поставки в ВСУ для других стран, у которых эти машины имеются. У самого бундесвера этих танков на сегодня 350. Правда, новоназначенный немецкий министр обороны Борис Писториус накануне признал, что он не знает, сколько из них реально боеспособны.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), сегодня около 2 тысяч танков Leopard 2 стоят на вооружении 13 стран. Если даже каждая из этих стран пожертвует в пользу ВСУ по 14 машин, цифра получится внушительная. Сами же дарители никакого ущерба для своей обороноспособности не ощутят, скорее наоборот — потому что эти танки все равно стоят без дела, но требуют постоянных расходов на обслуживание.

Фото: Ralph Zwilling/picture alliance/Global Look Leopard 2

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в понедельник 23 января заявила, что Берлин закроет глаза, если Польша отправит на Украину танки Leopard.

На данный момент такого запроса [из Варшавы] не поступало. Но если он поступит, мы не будем возражать, — пообещала глава МИД ФРГ.

Этот «жест доброй воли» на самом деле является попыткой избежать унизительного для Германии положения, если бы Варшава сделала этот шаг вопреки запрету из Берлина. О том, что поляки готовы проигнорировать возражения страны-производителя Leopard, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил накануне совещания в Рамштайне.

«Упёртая» позиция Берлина — не каприз Олафа Шольца и социал-демократов, а комбинация внутри- и внешнеполитических факторов, ограничивающих для правительства ФРГ свободу рук, сказал NEWS.ru эксперт Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Олаф Шольц и Анналена Бербок

Социал-демократы строго придерживаются пацифистского духа конституции ФРГ. Хотя это табу постепенно размывается, тем не менее такая позиция пока продолжает преобладать в СДПГ. Кроме политической, есть еще и сугубо военная причина нежелания Берлина делиться танками. Leopard— машины сложные, на них не посадишь наспех переученных украинских трактористов. Значит, вместе с танками бундесверу придется отправлять на Украину своих механиков и танкистов. А это для немцев неприемлемо категорически, потому что и конституция ФРГ, и менталитет не допускает участия немцев в боевых действиях за пределами Германии.

Отправь Leopard — получи Abrams

Помочь немцам «избавиться от комплексов», которые проявляются как страх взывать к жизни аналогии со Второй мировой войной, когда танки с крестами на броне тоже катились по Украине, пытаются и в Вашингтоне. Там обратили внимание на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, что Германия отправит свои танки лишь в том случае, если так же сделают США. За это условие зацепился конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, глава комитета по иностранным делам палаты представителей. Он предположил, что поскольку Шольц нигде и никогда не оговаривал, какое количество американских танков будет достаточным, чтобы немцы побороли свои комплексы, то США могут отправить в распоряжение ВСУ всего один M1 Abrams.

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press M1 Abrams

Германия ждет, чтобы мы возглавили этот процесс, направив [на Украину] танки Abrams. Тогда они обещают последовать нашему примеру и снять возражения на реэкспорт своих Leopard из еще десятка стран, — предположил политик.

Маккол сразу добавил, что отправка американских танков (или танка) на Украину играет роль исключительно юридического хода, лишающего Германию ее аргументов, потому что в практическом смысле Abrams будут для ВСУ бесполезными. Они прожорливее, их надо заправлять авиационным топливом, и в целом они капризнее в обслуживании, чем немецкие панцеры.

Американцы будут продолжать оказывать давление на немцев, чтобы те отправили свои танки на Украину, потому что этим США убивают двух зайцев одним выстрелом, считает Александр Камкин.

Танки Leopard — это техника, которую в любом случае бундесверу рано или поздно придется списывать с боевого дежурства. Им на смену должны прийти те самые Abrams. Поэтому американцы весьма заинтересованы в том, чтобы Германия поскорее избавилась от парка Leopard, и отправка их в зону боевых действий — самый эффективный способ скорейшей «утилизации» этого арсенала. Американский ВПК тем самым расчищает рынок для своей продукции в Европе.

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press Challenger 2

Это хорошее развитие событий для Украины, где уже поняли, что надо смирить гордыню и отбросить позицию «всё или все равно всё». Хотя президент Владимир Зеленский накануне упрекал НАТО в том, что даже пятьдесят танков не сделают погоды для ВСУ, Украина не станет отказываться от британской символической «подачки» в количестве 14 машин Challenger 2 (внешне очень похожих на Leopard). Тем более ВСУ с благодарностью примут в дар 150 американских БТР Bradley и Stryker.

Арифметика боя

Какие бы разовые поставки вооружений Запад ни предоставлял Украине, они не в состоянии изменить стратегический баланс сил вдоль линии противостояния с Вооруженными силами РФ, ресурсы которых превосходят ресурсы ВСУ на несколько порядков. Военные аналитики указывают, что в реальном боестолкновении живучесть танка составляет несколько минут. Соответственно, тех же 14 британских Challenger хватит на примерно час сражения, если бы оно происходило в открытом поле «лоб в лоб».

Поэтому единственный шанс у украинцев уравнять силы — это воевать не числом, а умением, отвечая на российское наступление асимметричными контрударами, сказал NEWS.ru эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко.

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru Т-72

Прямолинейное сравнение соотношения сил в военной науке как таковое не применяется: три атакующих на одного обороняющегося и т.д. Потому что тогда бы войны вообще не велись бы: если бы исход войн решала арифметика, заведомо слабой стороне не имело бы никакого смысла сопротивляться. Но в реальности всё намного сложнее. Превосходящим силам противника можно успешно противостоять — во всяком случае, в тактическом масштабе — за счет нанесения опережающих ударов, более рационального использования имеющейся техники, лучшей маневренности и прочих хитростей. В современной войне вообще редко происходят лобовые столкновения противоборствующих армий. Пытаться задавить противника массой — это вчерашний день. Сегодня победа достигается другими факторами, и сила сторон не в абсолютной численности личного состава и вооружений, а в умении эти факторы использовать.

Именно по этой причине Украине требуются современные танки, вооружение, маневренность и уровень самозащиты которых качественно превосходят машины Т-72 советского производства (даже в модернизированном снаряжении). Таких танков — своих или захваченных у российской армии — в распоряжении ВСУ осталось, по данным IISS, около 500. Еще 240 бывших в использовании машин перегнали на Украину Польша и Чехия.

Их единственное преимущество перед западными танками в том, что экипаж Т-72 состоит из трех человек (у Abrams, Leopard и Challenger — из четырех). В том же, что касается точности стрельбы, навигации, крепости брони и маневренности, советские модели заведомо поигрывают западным. Уступают они и российскому танку Т-90. Поэтому каждый месяц активных боевых действий танковый парк ВСУ прореживается примерно на 130 штук. На момент начала СВО таких машин у ВС РФ было около 100 единиц.