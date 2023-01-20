Конфликт и немцы: НАТО оставило Украину без тяжелого вооружения Надежды Киева на то, что НАТО наконец передаст Украине боевые танки, разбились о нежелание Германии втягиваться в конфликт с РФ

Фото: IMAGO/Jens Schicke/Sven Eckelkamp via imago-images.de/Global Look Press

На встрече 50 министров обороны и дипломатов стран НАТО, прошедшей 20 января на авиабазе Рамштайн в ФРГ, Альянс потерпел фиаско в попытках согласовать поставки танков Украине. Между тем в Киеве эти поставки считают критическими для противостояния с Россией. За одиннадцать месяцев российско-украинского конфликта Киев так и не добился от Запада того объема помощи, который позволил бы Украине покрыть ее потребности в технике, амуниции и финансировании. Сегодняшняя встреча стала, возможно, последним шансом для Украины договориться о таких поставках.

Не время тормозить

Президент Владимир Зеленский на открытии встречи подчеркнул, что времени на раздумья и споры уже не остается.

Нам надо шевелиться побыстрее. Нашим оружием должно стать время... Мы ждем от вас сильных решений, — заявил он, выступая по видеосвязи.

В Киеве не устают повторять: как только просохнет чернозем, ВСУ будут готовы начать контрнаступление, но для этого устаревшие танки Т-72 советского производства не годятся. К тому же почти все они уже вышли из строя за 11 месяцев боевых действий. По оценкам командующего ВСУ генерала Валерия Залужного, говорить о контрнаступлении имеет смысл при наличии на передовой не менее 300 «Леопардов», порядка 600-700 БМП и 500 гаубиц.

Помимо этого, Киев хочет получить на вооружение тактические ракетные комплексы MGM-140 с дальностью стрельбы до 300 км.

Фото: AP/TASS Киев хочет получить на вооружение тактические ракетные комплексы MGM-140 с дальностью стрельбы до 300 км

Наконец, ко всем этим системам требуется непрерывный подвоз «расходников» — снарядов, запасных частей и топлива.

С тем, что время для сомнений вышло, согласился и шеф Пентагона Ллойд Остин, напомнивший своим коллегам, что пока западные страны не говорят ни да ни нет, Россия перегруппировывает свои войска, перевооружается и мобилизует живую силу.

Не время сейчас притормаживать. Надо копать глубже. Народ Украины на нас смотрит, — сказал он.

Несмотря на такие призывы «старшего брата», даже на встрече 20 января некоторые союзники продолжали «отводить глаза». В первую очередь это Германия, которая, по сути, тормозит усилия Альянса снабдить Украину современными вооружениями, в первую очередь танками Leopard-2.

Обещать — не значит жениться

До встречи в Рамштайне страны НАТО были готовы отправить или уже отправили на Украину:

Соединенные Штаты: 59 БМП Bradley; 90 БТР Stryker; ЗРК Patriot (1 штука)

Великобритания: 14 танков Challenger; 30 гаубиц AS-90; БТР Bulldog

Швеция: 50 БМП CV-90, пушки Archer, бронемашины MRAP

Канада: 200 БТР Senator

Франция: легкие танки AMX 10-RC

Нидерланды: ЗРК Patriot (1 штука)

Германия: ЗРК Patriot (1 штука)

Польша: системы ПВО S-60

Латвия: мобильные ЗРУ Stinger; вертолеты М-17 (два)

Литва: вертолеты Ми-8 (два); системы ПВО L-70

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press Колесный танк армии США Stryker

Но обещать — не значит жениться, а во-вторых, всё это не совсем та броня, которую ждут в украинской армии, там хотят немецких «Леопардов» и американских M1 Abrams. Танк Leopard для ВСУ предпочтительнее, так как менее прихотлив в обслуживании, чем Abrams. Эти танки нужны до наступления весны, когда погода начнет благоприятствовать наземным боевым операциям.

Однако для стран НАТО это вопрос не столько бюджетный, сколько политический. Некоторые западные союзники как огня боятся делать шаги, которые в Москве могли бы расценить как прямое участие блока в военных действиях.

Встреча в Рамштайне была призвана убрать этот туман неопределенности и расставить все точки над i. В итоге она оказалась в большей степени попыткой сгладить раскол внутри НАТО, чем прорывом в помощи Украине, сказал NEWS.ru руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Члены НАТО уже не могут скрывать, что вся их помощь Киеву, которую они предоставляли до сих пор, ни на йоту не решает военных задач, а только продлевает агонию ВСУ. Натовские военные отлично понимают, что для украинцев выиграть эту войну силами сухопутных подразделений невозможно. Но о поставках авиации и дальнобойной артиллерии даже речи не идет. В результате ведущие страны НАТО США и Германия теряют интерес к снабжению Украины бронетехникой, потому что в течение нескольких месяцев она будет полностью утилизована в наземных сражениях. Поэтому в Рамштайне натовские представители занимались, по сути, политическим маркетингом, превознося усилия Украины, но не предприняв никаких шагов, которые эти усилия могли бы поддержать реально.

Из-за двусмысленной позиции Берлина и Вашингтона те страны, которые объявили о готовности предоставить танки в распоряжение ВСУ (Польша, Финляндия), уже теряют терпение. В четверг польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша отправит на Украину имеющиеся у нее «Леопарды», не обращая внимания на возражения Берлина. Моравецкий признался, что не испытывает особого оптимизма в отношении того, что Германия изменит свою позицию в ближайшее время.

Даже Владимир Зеленский, который выступает в роли просителя, уже не считает нужным искать дипломатические слова.

Мы все сейчас по факту ждем решения одной-единственной европейской столицы, из-за которой не может быть активирована цепочка поставок танков, — упрекнул он немцев.

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press Владимир Зеленский

Германия как хозяйка сегодняшней встречи не желает помогать Украине без согласия США. В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин и сам не отправит, и запрещает любой стране НАТО отправлять на Украину имеющиеся у них в арсеналах немецкие танки. Условием для такой отправки Шольц поставил равные по объему и номенклатуре поставки американской боевой техники.

По мнению политологов, упорное нежелание ФРГ отправлять танки на Украину носит в значительной степени психологический характер. Немцам некомфортно от самой мысли, что их танки будут воевать на Украине с русскими солдатами, как это было в годы Второй мировой войны.

Не дать Украине пойти на дно

Быстрее закончить конфликт важно и потому, что западное общественное мнение постепенно тоже начинает уставать от того, что помощь Украине за счет европейских и американских налогоплательщиков не приносит ощутимых результатов. Поэтому исход в свою пользу в Киеве могут решить только блицкригом и не позднее весны.

Собрание в Рамштайне как раз и является одним из мероприятий, на которых союзники делегируют полномочия друг другу, чтобы разделить всё более угнетающую их ношу снабжения воюющей страны за собственный счет. Решения, принятые (а еще больше не принятые) в Рамштайне, стали моментом истины и для Украины, потому что время работает против нее: страна в принципе не может выиграть у России схватку на истощение ресурсов в силу разных весовых категорий, сказал NEWS.ru эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Даже удовлетворение самых жадных аппетитов Киева в состоянии только поддерживать статус-кво на фронтах, но ни в малейшей степени не дает Украине возможность перехватить стратегическую инициативу у России. Даже если ВСУ получат немецкие и американские танки в том объеме, которые требует генерал Залужный, всё равно у России танков больше на порядки. По оценкам ЦРУ, у России сегодня танков порядка 22 тысяч. Так какая разница, будет их у Украины пятьсот или тысяча? Единственный смысл западной помощи Киеву поэтому не военная победа, а возможность не дать Украине пойти на дно прежде, чем стороны найдут дипломатическое решение их конфликта.

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press Немецкий основной танк Leopard 2

За несколько часов до открытия встречи в Рамштайне стало известно, что накануне шеф ЦРУ Уильям Бёрнс тайно побывал в Киеве, где предупредил президента Владимира Зеленского о том, что и без того хилая американская помощь Украине может еще больше сжаться в нынешнем году.

Хотя администрация Джо Байдена в декабре согласовала с конгрессом и одобрила выделение Украине $45 млрд на военные и гуманитарные нужды (сверх уже выделенных $100 млрд), это было сделано до того, как на Капитолийском холме приступил к работе новый состав палаты представителей, где создалось республиканское большинство. Республиканцы же настроены к Украине куда менее щедро, чем демократы. Поэтому, предупредил Бёрнс, Киеву надо приготовиться к новым реалиям, когда, как в Библии, Давиду придется сражаться с Голиафом практически в одиночку. В Рамштайне Ллойд Остин прямо сказал, что «намерения Киева освободить занятые войскам РФ территории нереалистичны, во всяком случае в 2023 году».