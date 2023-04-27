Такер Карлсон высказался о проблемах в США после ухода с Fox News Бывший ведущий Fox News Карлсон: в СМИ в США действует запрет на обсуждение важных тем

Фото: Billy Bennight / The Photo Access / Global Look Press

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на своей странице в Twitter заявил, что в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем. Журналист добавил, что в США больше не проходят дебаты по многим вопросам, которые определяют будущее страны. По его словам, речь идет о гражданских свободах, развивающейся науке, изменениях в демографии страны, влиянии корпораций и природных ресурсах.

Большие вопросы, которые определяют наше будущее, вообще не обсуждаются: больше гражданских свобод, развивающаяся наука, демографическое изменение, корпоративная мощь, природные ресурсы... Дискуссии об этом не разрешены в американских медиа, — сказал Карлсон.

Он при этом раскритиковал проходящие в американских СМИ дискуссии и назвал их «невероятно глупыми» и «ничего не значащими». Карлсон отметил, что это временное явление, а затем пообещал вернуться к зрителям, но не уточнил, что имел в виду.

Ранее газета New York Post обратила внимание на то, что американский президент Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем в Вашингтоне использовал «шпаргалку» с вопросами журналистов. На опубликованных снимках можно увидеть, что Байден держит в руке карточку с именем журналиста и его фотографией, порядковым номером вопроса и самым вопросом.