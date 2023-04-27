Байден попал в очередной конфуз NYP: Байден использовал шпаргалки с заранее написанными вопросами журналистов

Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Американский президент Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем в Вашингтоне использовал «шпаргалку» с вопросами журналистов, пишет газета New York Post. На опубликованных снимках можно увидеть, что Байден держит в руке карточку с именем журналиста и его фотографией, порядковым номером вопроса и самым вопросом.

Как вы увязываете ваши приоритеты во внутренней политике — например, переориентацию производства полупроводников — с внешней политикой, основанной на альянсах? — указан на карточке вопрос от журналистки Los Angeles Times Кортни Субраманьян.

На другом снимке можно увидеть карточки с другими подсказками, связанные с пресс-конференцией.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отчаянным дедом решившего баллотироваться на второй срок американского президента Джо Байдена. В своем Telegram-канале политик написал, что на месте американских военных создал бы бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай победы Байдена в выборах, чтобы избежать возможных последствий.