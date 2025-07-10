У сервиса «Кинопоиск» зафиксированы сбои Пользователи «Кинопоиска» сообщили о проблемах у сервиса 244 раза за 15 минут

Не онлайн-сервисе «Кинопоиск» зафиксированы сбои, передает «СБОЙ.РФ — Мониторинг сбоев». За последние 15 минут на проблемы в работе платформы поступило 244 жалобы.

Фиксируем проблемы в работе «КиноПоиск»! 244 жалобы за последние 15 минут, — указывается в сообщении.

Ранее масштабный сбой произошел в работе Системы быстрых платежей. Пользователи отмечают, что не могут выполнить переводы. Некоторые пожаловались, что не загружается как приложение, так и сайт СБП.

Больше всего сообщений о проблемах поступало от клиентов Т-Банка и Сбербанка. Кроме того, переводы отклонялись в «Яндекс Пэй», Банке Санкт-Петербурга и Альфа-Банке.

Накануне, 9 июля, пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера. Большинство жаловались на плохую работу мобильного приложения, другие заявили, что им не приходят сообщения. Проблемы наблюдались у пользователей Android, iOS и Windows.

Также были зафиксированы сбои в работе провайдера «Ростелеком». Больше всего жалоб поступало из Москвы и Санкт-Петербурга — 13%. Также о сбоях сообщили в Московской, Мурманской, Саратовской, Самарской, Нижегородской областях, Ставрополье, Хабаровском и Краснодарском краях, Тульском, Новосибирском, Ярославском и Калужском регионах.