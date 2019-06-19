https://static.news.ru/photo/7d90de14-92b3-11e9-a322-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Страница Олега Тищенко во «ВКонтакте»

Россиянин Олег Тищенко приговорён американским судом к одному году тюрьмы за попытку вывоза из США учебников по управлению и обслуживанию истребителей. С учётом отбытого срока он будет выпущен.

Американские силовики должны отвезти Тищенко в международный аэропорт Солт-Лейк для последующей депортации в Россию, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, разработчика компьютерных игр Олега Тищенко обвиняли в покупке документации к американским военным самолётам в нарушение законов США. Дело против него завели ещё в 2016 году.