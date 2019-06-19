Россиянин Олег Тищенко приговорён американским судом к одному году тюрьмы за попытку вывоза из США учебников по управлению и обслуживанию истребителей. С учётом отбытого срока он будет выпущен.
Американские силовики должны отвезти Тищенко в международный аэропорт Солт-Лейк для последующей депортации в Россию, передаёт
Как писал News.ru, разработчика компьютерных игр Олега Тищенко обвиняли в покупке документации к американским военным самолётам в нарушение законов США. Дело против него завели ещё в 2016 году.