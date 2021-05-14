Стрельба в Калифорнии привела к гибели двух человек

В результате стрельбы в городе Окленд на территории штата Калифорния, США, погибли два человека. Об этом журналистам сообщили сотрудники местных правоохранительных органов, передаёт телеканал NBC.
В полиции рассказали, что стрельба произошла вечером в воскресенье, 17 мая. В результате инцидента погибли два человека, оба — мужчины.
Другие подробности не
Ранее стало известно, что в метрополитене столицы Болгарии Софии произошла стрельба. По имеющейся информации, мужчина выстрелил в женщину, а затем покончил с собой. Как сообщает Болгарское национальное радио, стрелка и пострадавшую связывали романтические отношения.
Инцидент произошёл на станции городской подземки «Аэропорт София». В момент выстрела мужчина и женщина находились в одном вагоне. В прокуратуре уже отметили, что произошедшее является следствием бытового конфликта. Подчёркивается, что участников этой истории связывали любовные отношения. Ни о каком террористическом акте речи не идёт.