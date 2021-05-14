Стрельба в Калифорнии привела к гибели двух человек

https://static.news.ru/photo/a44a0cd8-b6d3-11eb-a5f4-96000091f725_660.jpg Фото: Scott L/wikimedia.org

В результате стрельбы в городе Окленд на территории штата Калифорния, США, погибли два человека. Об этом журналистам сообщили сотрудники местных правоохранительных органов, передаёт телеканал NBC.

В полиции рассказали, что стрельба произошла вечером в воскресенье, 17 мая. В результате инцидента погибли два человека, оба — мужчины.

Другие подробности не приводятся . Власти расследуют обстоятельства инцидента. Сведений о задержаниях по данному факту не поступало.

Ранее стало известно, что в метрополитене столицы Болгарии Софии произошла стрельба. По имеющейся информации, мужчина выстрелил в женщину, а затем покончил с собой. Как сообщает Болгарское национальное радио, стрелка и пострадавшую связывали романтические отношения.

Инцидент произошёл на станции городской подземки «Аэропорт София». В момент выстрела мужчина и женщина находились в одном вагоне. В прокуратуре уже отметили, что произошедшее является следствием бытового конфликта. Подчёркивается, что участников этой истории связывали любовные отношения. Ни о каком террористическом акте речи не идёт.