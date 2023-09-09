Стало известно об усилиях США по совместному заявлению саммита G20 США хотят включить формулировки об РФ и Украине в коммюнике саммита G20

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Саммит G-20 в Нью-Дели

Белый дом работает над тем, чтобы включить в совместное заявление по итогам саммита Группы двадцати (G20) в Индии формулировки, касающиеся России и Украины, заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, сообщает ТАСС. При этом, по его словам, администрация США пока не уверена, что документ получится согласовать, поскольку это будет сделать сложнее, чем в формате G7.

В таком формате это всегда труднее, чем, к примеру, в Группе семи. Группа семи — это объединение стран с чрезвычайно схожими взглядами, а Группа двадцати — это просто в большей степени разноплановая структура с большим расхождением взглядов, в частности, на некоторые из международных проблем. В начале их списка были бы Россия и Украина, — подчеркнул Файнер.

Он считает, что включить в коммюнике формулировки, касающиеся боевых действий на Украине, будет труднее, однако американская сторона работает «над этими проблемами». Файнер уточнил, что ситуация с совместным заявлением по итогам саммита прояснится уже в ближайшие часы.

Саммит G20 в Нью-Дели проходит 9–10 сентября в очном формате. Россию на мероприятии в Индии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что страны (G20) пока не сумели достичь компромисса по украинскому вопросу из-за позиции Китая. Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, нынешние переговоры между чиновниками проходят сложно. Представители Китая также не согласны с другими участниками саммита по вопросам, связанным с климатом.