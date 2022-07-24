Стало известно о состоянии заразившегося ковидом Байдена Белый дом: заразившегося коронавирусом Байдена беспокоят боли в горле и севший голос

Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

У заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена болит горло и сел голос, сообщил лечащий врач американского лидера Кевин О'Коннор, письмо которого приводится на сайте Белого дома. В документе отмечается, что президент уже идет на поправку, основные показатели здоровья находятся в норме, а кашель, насморк и ломота в теле уменьшились.

Основной симптом сейчас — боль в горле. Скорее всего, это результат активации лимфоидов, поскольку его организм очищается от вируса, и это обнадеживает. Кашель, насморк и боли в теле значительно уменьшились. Голос остается немного сиплым. Пульс, артериальное давление, дыхание и температура в норме. Легкие чисты, насыщенность крови кислородом превосходная, — говорится в письме.

21 июля официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что тест Байдена на COVID-19 оказался положительным. Она отметила, что президент находится в стабильном состоянии, симптомы коронавируса проявляются умеренно.

Ранее О'Коннор отмечал, что состояние американского лидера после заражения коронавирусной инфекцией продолжает улучшаться.

Накануне днем состоялся брифинг Жан-Пьера и координатора по борьбе с распространением COVID-19 Ашиша Джа, которые посвятили часть пресс-конференции обсуждению того, что Байден ел на завтрак и обед. Джа сообщил, что глава государства показал ему тарелку с остатками еды, но что именно было в его меню, представитель Белого дома ответить не смог. Представителя МИД РФ Марию Захарову ужаснул интерес администрации Байдена к содержимому его тарелки. Кроме того, дипломат усомнилась в компетентности и дееспособности руководителей Штатов.