США заявили об отсутствии данных о поставках Китаем вооружений России

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Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не имеют доказательств поставок России военной помощи со стороны Китая. При этом в Вашингтоне считают, что Пекин не исключает такой возможности, отметила она, сославшись на данные разведки, сообщает РИА Новости.

Подчеркну, что мы до сих пор не видели того, чтобы это происходило. Однако мы также знаем, что Китай до сих пор не исключил такой возможности, — сказала представитель Белого дома.

Жан-Пьер не стала говорить о том, какие последствия ожидают Пекин, если он решиться помочь Москве вооружениями. О серьезности таких последствий ранее предупреждал КНР госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что сообщения о поставках Пекином оружия для Москвы являются домыслами и направлены против Китая. Он подчеркнул, что с самого начала конфликта на Украине Китай играет конструктивную роль в урегулировании ситуации, неизменно призывая к миру и переговорам.