Китай разнес слухи об отправке оружия России Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: сообщения об отправке Китаем оружия Москве являются домыслами

Фото: Анна Раткогло/РИА Новости

Ван Вэньбинь

Сообщения о поставках Пекином оружия для Москвы являются домыслами и направлены против Китая, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он подчеркнул, что с самого начала конфликта на Украине Китай играет конструктивную роль в урегулировании ситуации, неизменно призывая к миру и переговорам, передает ТАСС.

Так называемые разведданные США [о поставках оружия РФ] являются домыслами и клеветой в адрес Китая, — заявил китайский дипломат.

Ван Вэньбинь добавил, что США, будучи крупнейшим поставщиком вооружения для Украины, постоянно выдвигают обвинения в адрес Пекина, что тот передает оружие России, тормозя тем самым процесс урегулирования украинского кризиса. Он указал, что такие обвинения могут нанести вред китайско-американским отношениям.

Ранее в МИД Китая заявили, что Соединенные Штаты Америки являются главным инициатором конфликта на Украине, Вашингтон должен прекратить поставлять туда оружие и «наживаться на войне», если действительно заботится об украинском народе, указали в ведомстве.

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Пекин не будет мириться с давлением и угрозами Вашингтона в вопросе отношений с Москвой. Он подчеркнул, что сотрудничество Китая и России является внутренним делом двух независимых стран.