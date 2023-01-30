Китай назвал главного инициатора конфликта на Украине Представитель МИД Китая Мао Нин: США являются главным инициатором конфликта на Украине

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Соединенные Штаты Америки являются главным инициатором конфликта на Украине, Вашингтон должен прекратить поставлять туда оружие и «наживаться на войне», если действительно заботится об украинском народе, заявила представитель МИД Китая Мао Нин. Она призвала способствовать скорейшей деэскалации и создать благоприятную обстановку и условия для мирных переговоров, передает РИА Новости.

США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным, — указала представитель китайского дипведомства.

Военный эксперт Сун Чжунпин ранее заявил китайскому изданию Global Times, что Украина хочет изменить ход конфликта и для этого старается сподвигнуть своих союзников из НАТО напрямую начать воевать с Россией. Он также отметил, что Вашингтон не позволит использоваться себя подобным образом, однако продолжит оказывать помощь Киеву и пытаться подорвать положение Москвы.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что США рассчитывают получить от Украины титан, необходимый в военной промышленности и в случае военного успеха Киева Вашингтон рассчитывает создать новый канал добычи титана, поскольку этот металл представляет собой «ключевую уязвимость» для оборонной промышленности Штатов.