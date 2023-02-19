В Пекине ответили на угрозы США из-за отношений с Москвой Ван И: Пекин никогда не смирится с давлением США на российско-китайские отношения

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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И

Китай не будет мириться с давлением и угрозами Вашингтона в вопросе отношений с Москвой, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. В ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене он отметил, что сотрудничество России и Китая — это внутреннее дело двух независимых государств, передает ТАСС.

Мы никогда не смиримся с указаниями и даже угрозами с целью давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений, — сказал Ван И.

Он подчеркнул, что в украинском вопросе Китай всегда поддерживал конструктивный диалог и выступал за содействие миру и проведение переговоров. По словам дипломата, такому крупному государству как США следует продвигать политическое урегулирование кризиса, «а не подливать масла в огонь и пользоваться возможностью для извлечения выгоды».

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен по поводу возможной «летальной» военной помощи России на Украине со стороны Китая. Американский политик пригрозил Ван И серьезными последствиями за подобные действия. В чем именно будут выражаться серьезные последствия, госсекретарь США не уточнил.

Замглавы украинского Министерства иностранных дел Андрей Мельник ранее заявил, что власти Китая радикально не изменят свою позицию по конфликту на Украине. По словам дипломата, следует проявлять осторожность в прогнозах по этому вопросу. Он подчеркнул, что Китай имеет собственные цели.