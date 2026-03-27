США вновь испытали гиперзвуковую ракету Dark Eagle

Повторные испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности Dark Eagle прошли в Соединенных Штатах, сообщает газета Space Coast Daily. По ее информации, американские военнослужащие запустили ее с базы космических сил на мысе Канаверал. Космодром расположен в штате Флорида.

26 марта Министерство обороны США провело очередной успешный испытательный полет своего гиперзвукового оружия большой дальности Dark Eagle, что ознаменовало дальнейший прогресс в области ударных возможностей нового поколения, — говорится в материале.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что российский подводный аппарат «Посейдон», а также ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» не имеют аналогов в США. По его словам, существующий научный и технический задел позволяет РФ не втягиваться в новую гонку вооружений.

До этого сообщалось, что ракета американского гиперзвукового комплекса LRHW Dark Eagle была оснащена малогабаритной боевой частью массой около 13 килограммов. По данным американских журналистов, главный поражающий фактор оружия заключается не в весе заряда, а в огромной кинетической энергии, накапливаемой при гиперзвуковом полете на дальность до 3500 километров, который занимает менее 20 минут.