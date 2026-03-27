27 марта 2026 в 10:28

США вновь испытали гиперзвуковую ракету Dark Eagle

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Повторные испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности Dark Eagle прошли в Соединенных Штатах, сообщает газета Space Coast Daily. По ее информации, американские военнослужащие запустили ее с базы космических сил на мысе Канаверал. Космодром расположен в штате Флорида.

26 марта Министерство обороны США провело очередной успешный испытательный полет своего гиперзвукового оружия большой дальности Dark Eagle, что ознаменовало дальнейший прогресс в области ударных возможностей нового поколения, — говорится в материале.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что российский подводный аппарат «Посейдон», а также ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» не имеют аналогов в США. По его словам, существующий научный и технический задел позволяет РФ не втягиваться в новую гонку вооружений.

До этого сообщалось, что ракета американского гиперзвукового комплекса LRHW Dark Eagle была оснащена малогабаритной боевой частью массой около 13 килограммов. По данным американских журналистов, главный поражающий фактор оружия заключается не в весе заряда, а в огромной кинетической энергии, накапливаемой при гиперзвуковом полете на дальность до 3500 километров, который занимает менее 20 минут.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист рассказал о прибавке к пенсии для работающих россиян в августе
Украинские военные целенаправленно ударили по двум школам
Джейкоб из «Сумерек» объявил, что станет отцом
ФАС выдала предупреждение производителю сырков «Б.Ю. Александров»
«Братья не по крови, а больше!» Боец СВО о фронте и возврате к мирной жизни
«Исторические достижения»: подпись Трампа впервые появится на долларах
Одна страна Евросоюза может оказаться под санкциями США
Захарова двумя словами описала нападение на Русский дом в Праге
Военный вертолет едва не столкнулся с пассажирским самолетом в США
Минздрав нашел связь между алкоголем и бесплодием
Афганистан заинтересовался российским топливом
Наступление ВС РФ на Харьков 27 марта: ситуация в Купянске, контратаки ВСУ
Азиатская страна ужесточит правила получения гражданства
Пожар охватил исправительную колонию под Магаданом
Раскрыты востребованные направления отдыха за рубежом на майские праздники
Ванная как граница дня: переход от активности к отдыху
Британия призвала союзников по НАТО готовиться к наихудшему сценарию
Премьер Италии Мелони после позора на референдуме заняла еще один пост
Аналитик указал на ловушку для США в Иране
Назван процент россиян, доверяющих Путину
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

