США в очередной раз расширили санкции против России

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Соединенные Штаты расширили санкции в отношении граждан России. Как сообщили в американском Минфине, в ограничительный список оказались включены два физических и четыре юридических лица.

Минфин США внес в санкционный список президента Центра поддержки и развития общественных инициатив Наталью Бурлинову и Александра Ионова, — говорится в документе.

Также в американский санкционный список были добавлены ряд организаций, таких как «Антиглобалистское движение России», «Центр поддержки и развития общественных инициатив», ООО «Ионов Трансконтинентал» и «Глобальное информационное агентство «Стоп-империализм».

Ранее Министерство торговли США внесло в черный список пять компаний из Китая, которые Вашингтон заподозрил в сотрудничестве с Вооруженными силами РФ в ходе российской спецоперации на Украине. Речь идет о Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics.