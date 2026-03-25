25 марта 2026 в 07:41

США случайно разбомбили молочную ферму в Эквадоре

NYT: США уничтожили в Эквадоре молочную ферму вместо базы наркоторговцев

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Американские военные, проводившие операцию против наркокартелей в Эквадоре, по ошибке разбомбили животноводческую ферму, сообщает The New York Times. Расследование издания показало, что цель удара не имела никакого отношения к незаконному обороту наркотиков.

В начале марта Южное командование ВС США опубликовало видео мощного взрыва, заявив об уничтожении лагеря наркоторговцев в сельской местности. Однако местные жители деревни Сан-Мартин утверждают, что бомба попала в молочную и животноводческую ферму. Владелец хозяйства и соседи отрицают, что здание использовалось для хранения оружия или наркотиков.

Операция проводилась с участием эквадорских солдат, которых доставили на вертолете, предоставленном США. Официальные лица Эквадора заявили, что военные якобы обнаружили на территории склады оружия, однако, по данным NYT, никаких доказательств представлено не было — обычные для подобных операций фотографии изъятых запрещенных веществ и оружия не публиковались.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика стала центром активности наркокартелей, которые провоцируют насилие и хаос в регионе. Он подчеркнул, что правительство США предпримет все необходимые шаги для защиты национальной безопасности и американцев.

Эквадор
США
фермы
картели
