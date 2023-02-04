США попросили Японию разместить на ее территории ракеты США попросили Японию разместить на ее территории ракеты, чтобы обеспечить равновесие сил с Китаем

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США обратились к Японии с просьбой разместить на ее островах ракеты среднего радиуса, передает издание «Санкэй симбун». Свою просьбу Вашингтон объяснил желанием обеспечить равновесие сил с КНР в регионе.

Речь идет о гиперзвуковых ракетах большой дальности LRHW и крылатых ракетах наземного базирования Tomahawk. Их планируется разместить на так называемой первой островной цепи, разделяющей омывающие Китай моря и Тихий океан.

Япония предварительно дала согласие, однако место базирования ракет еще находится на обсуждении.

Гиперзвуковые ракеты LRHW, разрабатываемые для армии и ВМС США, имеют дальность действия более 2,7 тыс. км, а крылатые ракеты Tomahawk, которые будут находиться в распоряжении американского Корпуса морской пехоты, способны поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что Китай своим запуском аэростата на территорию США подорвал возможность построения фундамента отношений с Вашингтоном. На фоне случившегося он отменил визит в азиатскую страну. В Пекине же заметили, что аэростат не являлся шпионским.

Как заметил в свою очередь член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И, правительство Китая не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом на территории США. Он указал, что стороны должны сохранять сконцентрированность и избегать ошибочных решений.