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Поведение президента США Дональда Трампа, который предложил вернуть в G7 Россию, говорит, что он действует в интересах Кремля. Такого мнения придерживаются некоторые представители американских спецслужб.

После исключения РФ из G8 Москва ничего не сделала для возврата в эту влиятельную организацию. Вместо этого политика Кремля стала более агрессивной за счёт вмешательства в президентские выборы в США...