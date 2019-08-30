Фото: defensemural/twitter.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна не причастна к предпринятой Ираном 29 августа неудачной попытке запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни.

Соединённые Штаты Америки не были причастны к катастрофической аварии во время финальной подготовки к запуску ракеты-носителя Safir на стартовой площадке в Иране, — написал глава государства в Twitter.

Он пожелал властям Ирана удачи в установлении истинных причин произошедшего.

Ранее News.ru писал, что киберкомандование Вооружённых сил США уничтожило при хакерской атаке на компьютерные системы Ирана важную для Исламской Республики базу данных. Там содержалась разведывательная информация. Она якобы была нужна Корпусу стражей Исламской революции для планирования атак на проходящие в районе Персидского залива корабли, в частности, «выбирать, на какой танкер и где напасть».

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