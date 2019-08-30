Президент США Дональд Трамп заявил, что страна не причастна к предпринятой Ираном 29 августа неудачной попытке запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни.
Соединённые Штаты Америки не были причастны к катастрофической аварии во время финальной подготовки к запуску ракеты-носителя Safir на стартовой площадке в Иране, — написал глава государства в Twitter.
Он пожелал властям Ирана удачи в установлении истинных причин произошедшего.
The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3
Ранее News.ru писал, что киберкомандование Вооружённых сил США уничтожило при хакерской атаке на компьютерные системы Ирана важную для Исламской Республики базу данных. Там содержалась разведывательная информация. Она якобы была нужна Корпусу стражей Исламской революции для планирования атак на проходящие в районе Персидского залива корабли, в частности, «выбирать, на какой танкер и где напасть».