США одобрили поставку Грузии противотанковых комплексов Javelin на $30 млн

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Партию противотанковых ракетных комплексов Javelin решила продать Грузии американская администрация. Сумма сделки составит $30 млн. Об этом сообщает управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопсности, отвечающее за поставки военой техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

По информации управления, Грузия запросила 82 ракеты и 46 командно-пусковых установок. По мнению США, даная сделка не приведёт к изменению военного баланса в регионе.

Госдепартамент выдал разрешение на выполнение достигнутых договорённостей. Администрация США официально уведомила конгресс о своём решении. Теперь законодатели имеют 30 дней для изучения контракта и его возможного блокирования.

Javelin — это переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей. Является первым серийным ПТРК третьего поколения.

Разрабатывался с 1986 года. Принят на вооружение Армии США в 1996 году. Поставляется на экспорт.