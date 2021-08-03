США одобрили поставку Грузии противотанковых комплексов Javelin на $30 млн

Партию противотанковых ракетных комплексов Javelin решила продать Грузии американская администрация. Сумма сделки составит $30 млн. Об этом сообщает управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопсности, отвечающее за поставки военой техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.
По информации управления, Грузия
Госдепартамент выдал разрешение на выполнение достигнутых договорённостей. Администрация США официально уведомила конгресс о своём решении. Теперь законодатели имеют 30 дней для изучения контракта и его возможного блокирования.
Javelin — это переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК).
Разрабатывался с 1986 года. Принят на вооружение Армии США в 1996 году. Поставляется на экспорт.