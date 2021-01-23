США обвинили экс-сотрудницу посольства в РФ в краже документов по беженцам

https://static.news.ru/photo/2a58072a-5d02-11eb-b194-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов / news.ru

Бывшую сотрудницу посольства США в России Олесю Красилову обвинили в заговоре, целью которого была кража документов и отмывание денег. Документы касались программы беженцев U.S. Refugee Admissions Program (USRAP), заявили в Минюсте США​​​.

Обвинительное заключение было выпущено 22 января в округе Колумбия, — сказано в сообщении ведомства.

Кроме 43-летней Красиловой под подозрением оказались: 42-летний Ос Муфак Абдулжаббар и 42-летний Хаитам Иса Саадо Сад. Россиянке и Сааду также предъявили обвинения в компьютерном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Если их вина будет доказана, по законам США, максимальное наказание может достигнуть 20 лет, сообщил исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Михаэл Шервин, пишет РИА Новости.

Восемь лет подряд, вплоть до 2019 года, Красилова занимала в московском отделении Службы гражданства и иммиграции США должность помощника по вопросам иммиграции. Она обрабатывала заявления на статус беженца и якобы крала данные об участниках программы. После этого россиянка отдавала их своим подельникам, сообщает обвинение.

Документы этого дела засекречены, поэтому информации о том, был ли кто-то из обвиняемых задержан, нет.

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