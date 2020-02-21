Министр обороны США Марк Эспер заявил о необходимости включения новейших разработок России в перечень ДСНВ. Также по его словам, в подписании нового соглашения должен участвовать Китай.
Пекин уже отреагировал на заявление США по ядерному разоружению. Власти КНР не намерены принимать в нём участия.
Почему Китай и Россия совершенствуют и расширяют свои ядерные арсеналы? — возмутился глава Пентагона.
NEWS.ru сообщал ранее о заявлении сенатора Конгресса США от штата Миннесота Эми Клобушар. По её словам, если она станет президентом Соединённых Штатов, то первым её шагом станет начало переговоров с Россией о продлении ДСНВ.
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