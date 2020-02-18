https://static.news.ru/photo/09f27184-52e3-11ea-9aa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Сенатор Конгресса США от штата Миннесота Эми Клобушар заявила, что, если она станет президентом Соединённых Штатов, то первым её шагом станет начало переговоров с Россией о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

… я бы сказала о необходимости начать переговоры по договорам с Россией в области ядерных вооружений. Президент Трамп уже вывел нас из первого такого договора. Срок действия другого договора, который называется ДСНВ, истечёт во время срока полномочий следующего президента США, — сказала Клобушар.

Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году. Ранее NEWS.ru писал, что Москва официально предложила Вашингтону начать переговоры о его продлении, но ответа не получила. По словам помощника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, Белый дом намерен за закрытыми дверями провести переговоры с Россией по вопросу продления Договора.

Как ранее писал NEWS.ru, в конце 2019 года администрация президента США начала поиски кандидата на должность спецпосланника для переговоров с Россией по вопросу продления СНВ-3, однако они пока не увенчались успехом.