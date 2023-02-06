США могут ввести санкции против Китая из-за разведывательного зонда Министр транспорта США Буттеджадж заявил о возможных санкциях против Китая из-за разведывательного аэростата

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пит Буттиджич

США могут ввести санкции против Китая из-за инцидента с разведывательным аэростатом, заявил министр транспорта США Пит Буттеджадж в эфире телеканала CNN. По его словам, действия КНР — это прямое нарушение американского суверенитета.

США ясно заявили, что это неприемлемое нарушение американского суверенитета. Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет надлежащим в ответ на то, что произошло, — заявил министр.

Буттеджадж также подчеркнул, что при проведении операции по уничтожению аэростата не было нанесено ущерба населению или имуществу. При этом он уточнил методы и время извлечения обломков из воды, отметив, что этим занимается Пентагон.

О полете китайского аэростата над территорией США стало известно 3 февраля. Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Пентагон сообщил, что сбивать шар рискованно из-за его внушительных размеров. По словам представителей ведомства, объект не представляет угрозы для территорий и гражданской авиации. В итоге его уничтожили только после того, как он приблизился к побережью Южной Каролины.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявил, что Китай использовал сбитый аэростат для наблюдения за стратегическими объектами страны. Глава оборонного ведомства США подтвердил, что американский истребитель успешно сбил китайский воздушный шар.

Власти Китая заявили, что зонд был гражданским объектом, который случайно отклонился от курса. Как заметил член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И, правительство Китая не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом на территории США. Он указал, что стороны должны сохранять сконцентрированность и избегать ошибочных решений.