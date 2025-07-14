«Добром не кончится»: в ГД оценили последствия санкционной войны Трампа

Введение новых санкций США против России может плохо закончиться в первую очередь для самих Соединенных Штатов, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Николай Арефьев. По его словам, Америка не сможет вести торговые войны со всем миром.

Теперь он (Президент США Дональд Трамп. — NEWS.ru) облагает пошлинами всех. В том числе и Евросоюз собирается 30%-ными пошлинами обложить. Думаю, что эта санкционная война добром не кончится в первую очередь для США, потому что воевать со всем миром непозволительно даже им. Они и Китай обложили, и Японию обложили, и Евросоюз — это уже перебор. Если бы только касался одной России, то это было бы менее проблематично. А так воевать со всем миром для Америки было бы не очень полезно, — высказался Арефьев.

При этом депутат отметил, что России будет сложно дать ответ на возможные тарифы. По его словам, торговый оборот между РФ и США минимальный, поэтому пошлины не окажут существенного влияния на российскую экономику.

Ответить мы вряд ли чем-то можем, потому что уже все санкции прошли. Мы титан уже туда не поставляем, алюминий тоже, кое-какие металлы поставляем. Но я думаю, что это не страшно, потому что у нас с ними торговые отношения, можно сказать, нулевые. Это могло бы быть страшным в начале конфликта, — подытожил Арефьев.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не придется вводить новые санкции против России и ее торговых партнеров, если и Москва, и Киев предпримут шаги к урегулированию конфликта. По его словам, он надеется именно на такое развитие событий.