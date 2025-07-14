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14 июля 2025 в 18:57

Трамп допустил, что не станет вводить новые санкции против России

Трамп: если РФ и Украина приступят к урегулированию, то новых санкций не будет

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

США не придется вводить новые санкции против России и ее торговых партнеров, если и Москва, и Киев предпримут шаги к урегулированию конфликта, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с Марком Рютте в Вашингтоне. По его словам, он надеется именно на такое развитие событий. Трансляцию встречи ведет Youtube-канал Белого дома.

Я надеюсь, что нам не придется делать это <…> Я уверен, что они сделают то, что нужно (для урегулирования — NEWS.ru), — сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если Москва и Вашингтон не достигнут договоренности по конфликту на Украине. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет достигнута в течение примерно 50 дней.

Прежде глава Белого дома заявил, что США и НАТО договорились о поставке оружия Украине. По его словам, это произойдет за счет Европы. Президент подчеркнул, что координацией поставок будут заниматься Североатлантический альянс вместе с постпредом США при объединении Мэтью Уитэкером.

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Украина
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