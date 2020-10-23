СМИ: второе лицо в армии США обвиняется в домогательстве

https://static.news.ru/photo/850217aa-1541-11eb-aceb-fa163e074e61_660.jpg Джон Хайтен Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com

Федеральный окружной суд центрального округа Калифорнии (США) начал рассматривать дело по обвинению в сексуальных домогательствах второго человека в иерархии Вооружённых сил США — зампредседателя Комитета начальников штабов — генерала Джона Хайтена.

В приставаниях высокопоставленного американца уличила ушедшая в отставку полковник армии США Кэтрин Сплетстосер. По её словам, в 2017-м генерал, которому она тогда подчинялась, хотел добиться от неё взаимности. Когда она отказала, в ходе одной из командировок Хайтен пришёл в её номер в отеле и начал домогательства. Сам Хайтен все обвинения отверг, пишет газета Politico.

Сплетстосер первый раз рассказала об инциденте в 2019 году, когда глава США Дональд Трамп предложил назначить фигуранта на должность зампредседателя Комитета начальников штабов. Её жалобу рассматривали в ВВС США, в которых служил Хайтен. Однако в авиации решили, что женщина не смогла дополнить свои показания фактами. Сенат также поддержал генерала по итогам слушаний, посвящённых назначению..

Несмотря на это, Сплетстосер обратилась в гражданский суд. В ВВС сочли, что дело не относится к гражданской юрисдикции, так как произошло во время службы, но федеральный судья Майкл Фитцджеральд решил, что домогательства к выполнению долга перед страной отношения не имеют.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Копенгагена Франк Йенсен, который около 10 лет руководил столицей Дании, принял решение об отставке на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Его обвиняют в неподобающих прикосновениях, которые он допустил по отношению к двум женщинам в 2012 и 2017 годах. В ходе пресс-конференции, состоявшейся 19 октября, мэр сообщил, что также уходит с поста заместителя Социал-демократической партии.