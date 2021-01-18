СМИ: Трамп записал прощальное видеообращение на посту президента США

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Уходящий с поста президента США Дональд Трамп записал прощальное видеообращение к нации. Ожидает, что видеоролик с последней речью 45-го президента США будет обнародован позже во вторник, 19 января, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

Отмечается, что в своей речи Трамп перечислил свои важнейшие, по его мнению, достижения на посту главы государства, передаёт CNN. Источник добавил, что президент упомянет во время выступления новую администрацию США, однако не уточнил, в каком ключе и контексте он будет говорить о будущем президенте США Джо Байдене и его команде.

По итогам президентских выборов в США победу одержал кандидат от демократов Джо Байден, обошедший действующего президента Дональда Трампа, баллотировавшегося на второй срок. Сам Трамп неоднократно заявлял, что не согласен с результатами выборов, которые называл фальсифицированными.

В день утверждения итогов выборов в конгрессе США на Капитолийском холме вспыхнули массовые беспорядки, протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и помешали заседанию конгрессменов. В результате беспорядков погибли четверо протестующих и один полицейский.

NEWS.ru сообщал, что палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа по единственной статье — подстрекательство к мятежу. Данное решение поддержали 232 конгрессмена, против проголосовали 197 парламентариев. Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.

Также впервые в истории США за импичмент президента проголосовали десять членов его же партии. Именно столько республиканцев в палате представителей высказались за досрочное прекращение полномочий Дональда Трампа.