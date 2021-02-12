СМИ: США отслеживали попытки китайских хакеров внедрять шпионское «железо»

Американские спецслужбы на протяжении многих лет обладали информацией о попытках китайских хакеров собрать данные в США с помощью распространения шпионских микросхем, однако не раскрывали эти сведения. По данным журналистов, подобное «железо» программисты из КНР внедряли в продукты компании Supermicro, являющейся одним из крупнейших на планете производителей материнских плат для компьютеров.
Это якобы происходило во время сборки оборудования на фабриках в КНР, которые сотрудничают с упомянутой фирмой. По версии источников агентства Bloomberg, с помощью микросхем неизвестные
Теперь сайт привёл новые данные об этом, якобы полученные от нескольких источников из числа официальных лиц. По версии Bloomberg, Минобороны США, в частности, ещё в 2010-м выявило «передачу данных в КНР с тысяч серверов военных сетей». Кроме того, в 2015 году Федеральное бюро расследований (ФБР) США якобы предупреждало ряд предприятий о внедрении хакерами из Поднебесной шпионских микросхем в сервер «какого-то производителя».
Накануне компания Xiaomi подала в суд американского округа Колумбия на Минобороны и Минфин США за попадание в чёрный список Вашингтона из-за якобы связей с военными структурами КНР. По мнению экспертов, давление Соединённых Штатов на компанию является проблемой для китайских властей и может привести к серьёзному противостоянию в торговой сфере.
Ранее NEWS.ru сообщал, что после запрета властей Соединённых Штатов вкладывать средства в компании, связанные с китайским военно-промышленным комплексом, Нью-Йоркская биржа (NYSE) ударила по крупнейшим мобильным операторам КНР. Площадка начала процедуру исключения акций China Telecom Corp Ltd (первый в мире по числу абонентов), China Mobile Ltd (четвёртый в мире по числу абонентов) и China Unicom (Hong Kong) Ltd.