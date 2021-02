СМИ: США отслеживали попытки китайских хакеров внедрять шпионское «железо»

https://static.news.ru/photo/5612cd30-6d4e-11eb-b98e-96000091f725_660.jpg Фото: Pexels

Американские спецслужбы на протяжении многих лет обладали информацией о попытках китайских хакеров собрать данные в США с помощью распространения шпионских микросхем, однако не раскрывали эти сведения. По данным журналистов, подобное «железо» программисты из КНР внедряли в продукты компании Supermicro, являющейся одним из крупнейших на планете производителей материнских плат для компьютеров.

Это якобы происходило во время сборки оборудования на фабриках в КНР, которые сотрудничают с упомянутой фирмой. По версии источников агентства Bloomberg, с помощью микросхем неизвестные осуществляли передачу данных в Пекин о властях и бизнесе США. Представители Supermicro опровергали заявления портала. В Белом доме подобные инциденты также не подтвердили.

Теперь сайт привёл новые данные об этом, якобы полученные от нескольких источников из числа официальных лиц. По версии Bloomberg, Минобороны США, в частности, ещё в 2010-м выявило «передачу данных в КНР с тысяч серверов военных сетей». Кроме того, в 2015 году Федеральное бюро расследований (ФБР) США якобы предупреждало ряд предприятий о внедрении хакерами из Поднебесной шпионских микросхем в сервер «какого-то производителя».

Накануне компания Xiaomi подала в суд американского округа Колумбия на Минобороны и Минфин США за попадание в чёрный список Вашингтона из-за якобы связей с военными структурами КНР. По мнению экспертов, давление Соединённых Штатов на компанию является проблемой для китайских властей и может привести к серьёзному противостоянию в торговой сфере.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после запрета властей Соединённых Штатов вкладывать средства в компании, связанные с китайским военно-промышленным комплексом, Нью-Йоркская биржа (NYSE) ударила по крупнейшим мобильным операторам КНР. Площадка начала процедуру исключения акций China Telecom Corp Ltd (первый в мире по числу абонентов), China Mobile Ltd (четвёртый в мире по числу абонентов) и China Unicom (Hong Kong) Ltd.