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СМИ сообщили, что США и Европа координируют меры против РФ

10:21, 15 апреля 2021
Фото: NATO/flickr.com

Соединённые Штаты Америки координируют новые меры, направленные против Москвы, со своими союзниками на территории Европы. Данной информацией с журналистами поделился неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против России. В частности, речь идёт о том, что 12 российских дипломатов будут высланы.

Кроме того, меры будут приняты в отношении 12 граждан России, 20 российских организаций и госдолга РФ. Это связано с недоказанным вмешательством России в президентские выборы в США, а также с кибератаками через SolarWinds, которые тоже приписывают Москве.

Позднее источник заявил, что администрация президента Джо Байдена координирует эти меры с союзниками в Европе.

Администрация США, как ожидается, примет меры против РФ в четверг и координирует свои действия с европейскими союзниками, — передаёт телеканал CNN.

Как ранее писал NEWS.ru, американское правительство собирается выслать российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка. Сотрудники дипмиссии должны будут покинуть страну за 30 дней.

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