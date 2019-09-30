https://static.news.ru/photo/0e96e8c6-e396-11e9-8c90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carolyn Van Houten/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Добыча сланцевой нефти в США за первое полугодие 2019 года выросла менее чем на 1%, что значительно ниже показателя роста за аналогичный период прошлого года (7%). Американский «сланцевый бум» ослабевает, несмотря на повысившийся из-за атак на НПЗ Саудовской Аравии спрос на нефть.

Как передаёт The Wall Street Journal , главными причинами замедления роста стали операционные проблемы — например, некоторые скважины оказались пробурены слишком близко друг к другу, что со временем привело к сокращению объёмов добычи. Запасы ряда месторождений оказались ниже предсказанных значений. Также, как утверждают эксперты в отрасли, вызвавшие «сланцевый бум» технологии и инновации столкнулись с пределом в своём развитии.

В то время, как одни специалисты в отрасли заявляют, что США приблизились к пику сланцевой нефтедобычи, консалтинговая компания Rystad Energy утверждает, что пик будет достигнут только к 2030 году. Согласно оценке компании, к этому времени будет добываться 14 млн баррелей сланцевой нефти в сутки. В настоящий момент этот показатель в США находится на отметке 12,2 млн баррелей в сутки. Сланцевый рынок также может увеличиться, если добычу нарастят крупные компании, например Exxon Mobil и Chevron.

Министерство энергетики США считает, что Россия может обогнать Соединённые штаты в добыче нефти к 2050 году, писал News.ru. Таким образом РФ вернёт себе утраченное в 2018 году лидерство в этой отрасли. Американское Минэнерго утверждает, что Россия при этом «безнадёжно» отстанет по природному газу.