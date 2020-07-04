Штаб Байдена обвинил Трампа в эгоизме из-за высказываний о памятниках

Предвыборный штаб Байдена, который идёт в кандидаты в президенты от демократов, нелестно высказался о Трампе за высказывания о сносе памятников. Главу государства назвали «безалаберным» и обвинили в эгоизме, потому что его «не волнует ничего», кроме собственной выгоды.
Поводом для недовольства стало заявление Трампа о том, что снос памятников участниками протестов — это желание «покончить с Америкой», её историей. Трамп назвал таких людей сторонниками «нового крайне левого фашизма», беспощадно уничтожающих прошлое страны.
Высказывание главы государства прокомментировал представитель штаба Байдена Эндрю Бэйтс.
Our whole country is suffering through the excruciating costs of having a negligent, divisive president who doesn't give a damn about anything but his own gain. https://t.co/h4LbNEIPt2
Вся страна страдает и платит высокую цену из-за безалаберного, сеющего рознь президента, которого кроме его собственной выгоды не волнует ничего: ни больные, ни безработные, ни конституция, ни угрозы нашим военным, — написал политик в Twitter.
Бэйтс акцентировал, что Байден, в отличие от Трампа, наоборот, пытается «сплотить американцев».
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Байдена должен утвердить национальный съезд Демократической партии, который из-за коронавируса был перенесён на 17–20 августа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп не может предпринять решительных шагов для борьбы с волной протестов в стране, поскольку боится, что излишняя агрессия оттолкнёт его избирателей.