Штаб Байдена обвинил Трампа в эгоизме из-за высказываний о памятниках

Поводом для недовольства стало заявление Трампа о том, что снос памятников участниками протестов — это желание «покончить с Америкой», её историей. Трамп назвал таких людей сторонниками «нового крайне левого фашизма», беспощадно уничтожающих прошлое страны.

Высказывание главы государства прокомментировал представитель штаба Байдена Эндрю Бэйтс.