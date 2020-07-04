Штаб Байдена обвинил Трампа в эгоизме из-за высказываний о памятниках

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Мировой рекорд в конкурсе по поеданию хот-догов Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest в Нью-Йорке побил американец Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти. Он сумел съесть 75 хот-догов за 10 минут.

Так, Честнат побил свой же рекорд 2018 года. Тогда он съел 74 сосиски. В 2019 году ему удалось проглотить только 71 хот-дог. Он также побеждал в конкурсах, проходивших в период...