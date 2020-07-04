США

Штаб Байдена обвинил Трампа в эгоизме из-за высказываний о памятниках

23:48, 04 июля 2020
Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Предвыборный штаб Байдена, который идёт в кандидаты в президенты от демократов, нелестно высказался о Трампе за высказывания о сносе памятников. Главу государства назвали «безалаберным» и обвинили в эгоизме, потому что его «не волнует ничего», кроме собственной выгоды.

Поводом для недовольства стало заявление Трампа о том, что снос памятников участниками протестов — это желание «покончить с Америкой», её историей. Трамп назвал таких людей сторонниками «нового крайне левого фашизма», беспощадно уничтожающих прошлое страны.

Высказывание главы государства прокомментировал представитель штаба Байдена Эндрю Бэйтс.

Вся страна страдает и платит высокую цену из-за безалаберного, сеющего рознь президента, которого кроме его собственной выгоды не волнует ничего: ни больные, ни безработные, ни конституция, ни угрозы нашим военным, — написал политик в Twitter.

Бэйтс акцентировал, что Байден, в отличие от Трампа, наоборот, пытается «сплотить американцев».

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Байдена должен утвердить национальный съезд Демократической партии, который из-за коронавируса был перенесён на 17–20 августа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп не может предпринять решительных шагов для борьбы с волной протестов в стране, поскольку боится, что излишняя агрессия оттолкнёт его избирателей.

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