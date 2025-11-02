«Шлепнул по лицу»: стало известно о «пощечине Бога» для Байдена Журналист Карл: заражение коронавирусом стало для Байдена пощечиной Бога

Коронавирусная инфекция, которой Джо Байден заразился во время борьбы с Дональдом Трампом за пост президента США в 2024 году, стал для него «пощечиной Бога», заявил журналист Джонатан Карл. По его словам, которые передает ТАСС, из-за болезни Байден не стал объявлять о снятии своей кандидатуры в формате телеобращения.

Бог подавал нам какие-то сигналы, а потом шлепнул его (Байдена. — NEWS.ru) по лицу, заразив ковидом. <...> Его соратники решили опубликовать письменное заявление и выступить с обращением к нации через несколько дней, — отметил Карл.

Ранее Комитет по надзору палаты представителей Конгресса США выразил сомнения в легитимности нескольких указов Байдена, подписанных с помощью автопера. По информации источника, пятимесячное расследование, основанное на показаниях экс-чиновников его администрации, выявило вопросы к законности предоставленных помилований.

До этого губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подтвердил свои амбиции стать кандидатом в президенты США на выборах 2028 года. Политик заявил, что рассмотрит возможность выдвижения после промежуточных выборов, запланированных на следующий год.