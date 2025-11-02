Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 09:50

«Шлепнул по лицу»: стало известно о «пощечине Бога» для Байдена

Журналист Карл: заражение коронавирусом стало для Байдена пощечиной Бога

Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирусная инфекция, которой Джо Байден заразился во время борьбы с Дональдом Трампом за пост президента США в 2024 году, стал для него «пощечиной Бога», заявил журналист Джонатан Карл. По его словам, которые передает ТАСС, из-за болезни Байден не стал объявлять о снятии своей кандидатуры в формате телеобращения.

Бог подавал нам какие-то сигналы, а потом шлепнул его (Байдена. — NEWS.ru) по лицу, заразив ковидом. <...> Его соратники решили опубликовать письменное заявление и выступить с обращением к нации через несколько дней, — отметил Карл.

Ранее Комитет по надзору палаты представителей Конгресса США выразил сомнения в легитимности нескольких указов Байдена, подписанных с помощью автопера. По информации источника, пятимесячное расследование, основанное на показаниях экс-чиновников его администрации, выявило вопросы к законности предоставленных помилований.

До этого губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подтвердил свои амбиции стать кандидатом в президенты США на выборах 2028 года. Политик заявил, что рассмотрит возможность выдвижения после промежуточных выборов, запланированных на следующий год.

США
Джо Байден
президенты
коронавирус
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Открылся факт о попытках Пугачевой сохранить элитную жизнь в России
На Западе назвали новую опасность для ПВО Украины
Стало известно, как в транспорте Москвы отпразднуют День народного единства
Аналитики выяснили, как часто россияне находят в куртке забытые деньги
Россиянам объяснили, почему не стоит хранить коляски в подъездах
Беляш с тофу: быстрый способ сделать сытный веганский перекус
Стало известно об атаке ВСУ с химзарядами в зоне СВО
Стало известно, сколько дней займет полет до Марса
Украина намерена «бороться» с Кутузовым, Буниным и Грибоедовым
Лучший кекс за 30 минут — с орехами, какао и волшебным ароматом
Опубликовано видео с бойцами ВСУ, взятыми в плен в купянском аду
Минпросвещения анонсировало важное изменение по зачислению в педвузы
«Шлепнул по лицу»: стало известно о «пощечине Бога» для Байдена
Стало известно, где россияне чаще всего бронируют отели
Солдаты-националисты отказались помогать ВСУ в Красноармейске
Судан обратился к России после потери одного из городов
Сербский дипломат выразил уверенность в единственном исходе СВО
Фигуранту дела «шереметьевских попрошаек» ужесточили обвинение
В МО раскрыли, какой важный объект ВСУ поразил российский Су-34
В Москве приговорили банду автодилеров за мошенничество на 30 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле
Криминал

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.