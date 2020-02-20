https://static.news.ru/photo/ec6d5ab6-5396-11ea-b231-fa163e074e61_660.jpg Эми Клобушар Фото: Cheriss May/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Сенатор Конгресса США от штата Миннесота Эми Клобушар забыла имя президента Мексики. Инцидент случился во время её интервью телеканалу «Телемундо». Об этом сообщил ТАСС.

Ведущая трансляции теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах американского президента напомнила сенатору её промах и спросила, считает ли она, что будущий президент США должен помнить имя главы страны — одного из главных торговых партнёров США.

Я не думаю, что эта минутная забывчивость отражает то, что я знаю о Мексике и сколько внимания я ей уделяю, — ответила ведущей Эми Клобушар.

Сенатор также добавила, что президент должен уметь признавать свои ошибки.

Вы член комитета, который непосредственно занимается этими вопросами. Но мы даже не можем обсудить с Вами первое, что приходит на ум в разговоре о политике этой страны, — также раскритиковал сенатора бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттеджадж.

Ранее NEWS.ru писал о том, что, во время теледебатов, сенатор Эми Клобушар сравнила Майкла Блумберга с Дональдом Трампом.