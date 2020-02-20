https://static.news.ru/photo/8cd618e2-5394-11ea-8e88-fa163e074e61_660.jpg Майкл Блумберг, Дональд Трамп и его жена Мелания Фото: Ron Sachs/dpa/GlobalLookPress

Претенденты в кандидаты от Демократической партии США на пост американского президента накинулись с критикой во время дебатов на Майкла Блумберга. Коллеги миллиардера сравнили его с действующим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Возможные кандидаты от Демократической партии считают, что Майкл Блумберг пытается купить себе пост президента США.

Я считаю, что нам нужен кто-то иной, а не второй Дональд Трамп. Я не думаю, что кто-либо, смотря на Трампа, захочет избрать вместо него ещё более богатого человека, — отметила сенатор от Миннесоты Эми Клобушар.

Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен заметила, что Майкл Блумберг отличается «сокрытием налоговых деклараций, оскорблением женщин и расистскими методами», которые привели к множеству судебных исков и протестам.

Демократы подвергают себя огромной угрозе, если они заменят одного миллиардера другим, — привели слова сенатора в ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Майкл Блумберг готов заплатить по $2,5 тысяч в месяц каждому агитатору в социальных сетях. Для начала он выбрал 500 участников проекта в штате Калифорния.