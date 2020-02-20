https://static.news.ru/photo/2c66bd06-5392-11ea-b304-fa163e074e61_660.jpg Майкл Блумберг Фото: William T Wade Jr/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Миллиардер Майкл Блумберг готов потратить в социальных сетях по $2,5 тысячи в месяц каждому участнику за агитацию в поддержку его кандидатуры на пост президента США. Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что на первом этапе участниками станут 500 человек из штата Калифорния, а если проект себя оправдает, то миллиардер распространит его в других штатах.

Участники проекта должны будут публиковать ежедневно агитационные сообщения в поддержку кандидата от Демократической партии США и отправлять СМС-сообщения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что один из самых богатых людей в мире, Майкл Блумберг, использует свои огромные финансовые возможности, чтобы купить пост президента США.