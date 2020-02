После неудачи на кокусах и праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире рейтинги главного конкурента Блумберга Джо Байдена упали. Он уступил первое место в опросах социалисту Берни Сандерсу, за которого сегодня готовы проголосовать 23,6%. За Байдена — 19,2%, а за Блумберга — 14,2%. Выйдя на третье место, миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка показал самый быстрый рост рейтинга среди демократических кандидатов в президенты. Судя по всему, его массированная агитационная кампания начинает давать свои плоды.

Блумберг уже потратил на президентскую гонку $350 млн. При этом всего за один месяц он вложил в свою кампанию больше, чем все остальные кандидаты от демократов за последний квартал 2019 года вместе взятые. Если конкурентам экс-мэра Нью-Йорка приходится финансировать кампанию за счёт частных пожертвований, то Блумбергу ничего не стоит отрядить на это часть своего 57-миллиардного состояния. Ранее он заявлял, что готов заплатить за победу над нынешним президентом Дональдом Трампом «столько, сколько потребуется». Аналитики не исключают, что траты на его кампанию могут достичь $2 млрд.

За эти деньги Блумберг покупает огромные пакеты телерекламы и устраивает мероприятия, несравнимые по щедрости с митингами конкурентов. Так, во время одного из них в городе Нэшвилл, штат Теннесси, посетителям раздавали бесплатные сосиски барбекю и, конечно, футболки и значки с символикой Блумберга. Даже те, кто пришёл туда только за едой, унесли с собой часть агитационных материалов миллиардера. У него также самый большой штат сотрудников избирательного штаба — более 2000 человек, причём получают они в разы больше, чем могли бы заработать у других участников гонки. Таким образом Блумберг собрал вокруг себя сливки политтехнолов США.

Но экс-градоначальник не останавливается на традиционных методах агитации. Он знает, что молодёжь не ходит на митинги и не смотрит телевизор, поэтому активно вкладывается в рекламу в соцсетях. Его предвыборный штаб сотрудничает с владельцами популярных аккаунтов в Instagram, в частности, c объединением влиятельных блогеров «Meme 2020». На днях пользователи соцсети заметили, что сразу несколько аккаунтов опубликовали мемы, которые имитируют переписку администраторов страниц с Майклом Блумбергом. В ней миллиардер якобы просит опубликовать мемы о нём, которые сделают его «классным» кандидатом в глазах молодёжи. Всё, что он далее предлагает, выглядит совсем не классным.

Все проплаченные мемы Блумберга объединяет самоирония: он признаёт, что годится поколению Z в дедушки, но привлечение молодых избирателей для него важно. Проблема в том, что молодёжь вообще плохо представляет себе, кто такой Блумберг. Самоуничижительные мемы мгновенно стали вирусным контентом: пользователи соцсетей заговорили о миллиардере. К настоящей агитации он, скорее всего, будет переходить позже, когда благодаря шуткам в интернете станет хорошо известен «зумерам».