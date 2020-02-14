Американский миллиардер Майкл Блумберг вырвался на третье место в гонке демократов за выдвижение единого кандидата в президенты США. В начале ноября, когда он объявил о своих президентских амбициях, проголосовать за него готовы были только 6% опрошенных. Сегодня же Блумберг дышит в затылок фавориту Джо Байдену и продолжает наращивать свой рейтинг. Секрет успеха прост — деньги. Блумберг финансирует избирательную кампанию из своего бездонного кармана и тратит на неё больше, чем все остальные кандидаты вместе взятые. Противники обвиняют его в том, что он хочет купить президентское кресло.

После неудачи на кокусах и праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире рейтинги главного конкурента Блумберга Джо Байдена упали. Он уступил первое место в опросах социалисту Берни Сандерсу, за которого сегодня готовы проголосовать 23,6%. За Байдена — 19,2%, а за Блумберга — 14,2%. Выйдя на третье место, миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка показал самый быстрый рост рейтинга среди демократических кандидатов в президенты. Судя по всему, его массированная агитационная кампания начинает давать свои плоды.

Блумберг уже потратил на президентскую гонку $350 млн. При этом всего за один месяц он вложил в свою кампанию больше, чем все остальные кандидаты от демократов за последний квартал 2019 года вместе взятые. Если конкурентам экс-мэра Нью-Йорка приходится финансировать кампанию за счёт частных пожертвований, то Блумбергу ничего не стоит отрядить на это часть своего 57-миллиардного состояния. Ранее он заявлял, что готов заплатить за победу над нынешним президентом Дональдом Трампом «столько, сколько потребуется». Аналитики не исключают, что траты на его кампанию могут достичь $2 млрд.

Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За эти деньги Блумберг покупает огромные пакеты телерекламы и устраивает мероприятия, несравнимые по щедрости с митингами конкурентов. Так, во время одного из них в городе Нэшвилл, штат Теннесси, посетителям раздавали бесплатные сосиски барбекю и, конечно, футболки и значки с символикой Блумберга. Даже те, кто пришёл туда только за едой, унесли с собой часть агитационных материалов миллиардера. У него также самый большой штат сотрудников избирательного штаба — более 2000 человек, причём получают они в разы больше, чем могли бы заработать у других участников гонки. Таким образом Блумберг собрал вокруг себя сливки политтехнолов США.

Но экс-градоначальник не останавливается на традиционных методах агитации. Он знает, что молодёжь не ходит на митинги и не смотрит телевизор, поэтому активно вкладывается в рекламу в соцсетях. Его предвыборный штаб сотрудничает с владельцами популярных аккаунтов в Instagram, в частности, c объединением влиятельных блогеров «Meme 2020». На днях пользователи соцсети заметили, что сразу несколько аккаунтов опубликовали мемы, которые имитируют переписку администраторов страниц с Майклом Блумбергом. В ней миллиардер якобы просит опубликовать мемы о нём, которые сделают его «классным» кандидатом в глазах молодёжи. Всё, что он далее предлагает, выглядит совсем не классным.

Здравствуйте, мистер Салат, — написано в одном из таких шуточных сообщений от Блумберга автору аккаунта. — Можете опубликовать мем про меня, которые поможет мы выглядеть классно на грядущих праймериз демократов? Мем такой: Майкл Блумберг как салат с капустой кале: жёсткий и безвкусный, но в итоге полезный для тебя.

Все проплаченные мемы Блумберга объединяет самоирония: он признаёт, что годится поколению Z в дедушки, но привлечение молодых избирателей для него важно. Проблема в том, что молодёжь вообще плохо представляет себе, кто такой Блумберг. Самоуничижительные мемы мгновенно стали вирусным контентом: пользователи соцсетей заговорили о миллиардере. К настоящей агитации он, скорее всего, будет переходить позже, когда благодаря шуткам в интернете станет хорошо известен «зумерам».

Unreal. Michael Bloomberg paying for ads on four of the top meme pages on Instagram.



The dude is just blatantly trying to buy votes pic.twitter.com/sgnEIRCseF — Cabot Phillips (@cabot_phillips) February 13, 2020

Неожиданно в пользу Блумберга начал играть и Дональд Трамп. Конечно, он пишет о всех своих потенциальных конкурентах на президентских выборах, но в последнее время коллега-миллиардер, кажется, захватил всё его внимание. Только за первые две недели февраля Трамп опубликовал восемь критических сообщений о Блумберге в Twitter.

Дональд Трамп боится меня, поэтому он всё время пишет обо мне в Twitter, — истолковал такое пристальное внимание к своей особе Блумберг. — Если он о вас не говорит, у вас большие проблемы. Но сегодня президент снова атаковал меня в своём Twitter, спасибо большое, Дональд. Он видит мой рейтинг, и я думаю, он испуган, потому что знает — у меня есть ресурсы и возможности победить его.

Если два миллиардера Трамп и Блумберг схлестнутся один на один на президентских выборах, сравнение действительно может получиться не в пользу Трампа. Оба выходцы из Нью-Йорка, оба богаты, но Блумберг построил свою бизнес-империю самостоятельно, а Трамп унаследовал от отца, да ещё и умудрился несколько раз её обанкротить. Демократ — известный филантроп, он жертвует миллионы на благотворительность, а нынешний хозяин Белого дома ни в чём подобном не замечен. И наконец, Блумберг как минимум в 15 раз богаче, чем Трамп. При удобном случае он всегда напоминает об этом своему оппоненту. Однажды журналист спросил его о перспективе двух миллиардеров на финишной прямой президентской гонки.

А кто второй? — переспросил Блумберг.

Однако для начала экс-мэру нужно победить на внутрипартийных выборах демократов. Блумберг поздно вступил в гонку, не участвует в праймериз и кокусах в первых четырёх штатах и пропустил целый ряд теледебатов. Но это сыграло ему на руку: пока другие кандидаты критиковали друг друга, Блумберг проскользнул мимо них почти незамеченным. Впрочем, долго уклоняться таким образом у него не получится. Рано или поздно ему придётся поупражняться в риторике, и аналитики считают, что это не самая сильная его сторона.

Suzi Altman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Против него играет и то, что левая часть партии консолидировалась вокруг социалиста Берни Сандерса, объявившего войну богачам. Голоса умеренных демократов же распределились между Джо Байденом, Питом Буттиджичем, Эми Клобушар и Блумбергом. Объявляя о выдвижении своей кандидатуры, Блумберг, по собственным словам, хотел помочь Демократической партии выставить против Трампа адекватного, «избираемого» кандидата. Однако может получиться так, что, оттянув голоса у Байдена, он только поспособствует победе на праймериз Берни Сандерса. В любом случае первую серьёзную проверку кандидатура Блумберга пройдёт в «супервторник» 3 марта, когда на праймериз проголосуют сразу 14 штатов. Именно на них он делает ставку и именно они покажут, можно ли купить за деньги всё. Даже апартаменты в Белом доме.