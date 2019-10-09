https://static.news.ru/photo/a6c2f2d8-ea86-11e9-a8ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Американская певица и актриса Селена Гомес разочаровала подписчиков, разместив в социальной сети снимок, на котором видно, как она лежит в постели, спрятавшись под одеялом без косметики, и выглядит несчастной о абсолютно подавленной.

Вот такая я теперь всё время, — подписала пост в Instagram исполнительница.

Вероятнее всего, у Гомес начался очередной приступ депрессии, от которой она лечилась весь прошлый год после женитьбы её экс-бойфренда Джастина Бибера.

Как ранее писал News.ru, что Селена Гомес второй раз за год была госпитализирована в клинику с эмоциональным расстройством. Первый раз 26-летняя певица воспользовалась помощью медиков в сентябре. Тревогу забили близкие, заметив, что девушка выглядит «напуганной и унылой». Причиной тому могло послужить понизившееся количество лейкоцитов в результате пересадки почки. Вскоре один из членов семьи доставил исполнительницу в медицинский центр Лос-Анджелеса, откуда ту отпустили через несколько дней.