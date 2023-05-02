Самолет с пассажирами разбился в Калифорнии ABC7: по меньшей мере три человека погибли при крушении небольшого самолета в США

Фото: Viktor Borzyh/Russian Look/Global Look Press

Одномоторный самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Биг-Бир-Сити в американском штате Калифорния. В результате происшествия погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что самолет разбился 1 мая около 14:00 по местному времени (00:00 мск). На борту находились три человека, все они погибли.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В конце апреля военное командование армии США сообщило, что два военных вертолета разбились на Аляске во время тренировочного полета. Отмечается, что вертолеты AH-64 Apache дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайт в районе города Фэрбанкс.

Ранее произошло крушение МиГ-31 в 10 километрах от города Мончегорска. Как сообщалось, у самолета в ходе выполнения планового полета загорелся один из двигателей, после чего он упал. В Минобороны уточнили, что МиГ-31 разбился при выполнении планового учебного полета.