RT: почти половина американцев опасаются начала гражданской войны RT: почти половина жителей США убеждены, что страна стоит на пороге гражданской войны

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Почти половина жителей США предполагают, что страна находится на пороге гражданской войны, такое противостояние может случиться уже очень скоро. При этом чаще задумываются над этим сторонники республиканцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного организацией «Южный центр по борьбе с бедностью», сообщает RТ в Telegram-канале.

44% респондентов сообщили, что ждут начала гражданской войны на территории США уже в ближайшее время. Сторонников республиканцев среди этого количества больше — 53%, демократов только 39%.

Помимо этого, больше половины опрошенных считают, что правительство страны можно назвать тираническим. Такое мнение выразили 70% сторонников Республиканской партии. 49% из них сказали, что выборы, которые прошли в США в 2020 году, были «мошенническими, сфальсифицированными и незаконными».

Рейтинг одобрения деятельности американского президента Джо Байдена в мае упал до рекордных 39%, об этом свидетельствуют данные опроса центра общественных исследований агентства AP. Рейтинг американского лидера достиг самого низкого уровня за время его президентства.

Падение доверия также наблюдается среди сторонников Демократической партии. Если в апреле 49% демократов выражали свою поддержку главе государства, то в мае этот показатель сократился до 33%.