https://static.news.ru/photo/8c965e66-9263-11e9-885f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Управление энергетической информации США (EIA US) сообщило о замедлении роста добычи сланцевой нефти. Однако она продолжит увеличиваться благодаря большому числу неосвоенных скважин.

Согласно очередному прогнозу, в июле добыча нефти в Соединённых Штатах увеличится на семь тысяч баррелей в сутки, достигнув значения в 8,52 барреля в сутки, что станет историческим рекордом.

По предварительным данным, в первый месяц лета страна добывала 8,45 млн баррелей в сутки, тогда как эксперты предрекали 8,495 млн баррелей в стуки. Это указывает на то, что темпы роста добычи замедлились, несмотря на рекордные показатели, передаёт ПРАЙМ .

Ранее News.ru писал, что министр нефти Венесуэлы и президент конференции ОПЕК Мануэль Кеведо направил странам письмо с новым предложением по датам проведения заседаний.