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Россиянин Жуков признан в США виновным в мошенничестве в Интернете

22:40, 28 мая 2021
Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Суд США признал виновным в мошенничестве в Интернете россиянина Александра Жукова. Об этом сообщает Bloomberg.

Решение о виновности россиянина вынес в пятницу, 28 мая, суд в нью-йоркском районе Бруклин.

При этом агентство не уточняет, когда состоится вынесение приговора и какое наказание грозит россиянину. Сам он настаивает на том, что не совершал никаких противоправных действий.

Александр Жуков был задержан в ноябре 2018 год в Болгарии по запросу США. В январе 2019 года он был экстрадирован в Штаты.

Ране сообщалось, что суд в США приговорил россиянина Кирилла Фирсова к 30 месяцам заключения за торговлю данными с аккаунтов американских геймеров.

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