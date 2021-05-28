Россиянин Жуков признан в США виновным в мошенничестве в Интернете

Суд США признал виновным в мошенничестве в Интернете россиянина Александра Жукова. Об этом сообщает Bloomberg.
Решение о виновности россиянина
При этом агентство не уточняет, когда состоится вынесение приговора и какое наказание грозит россиянину. Сам он настаивает на том, что не совершал никаких противоправных действий.
Александр Жуков был задержан в ноябре 2018 год в Болгарии по запросу США. В январе 2019 года он был экстрадирован в Штаты.
Ране сообщалось, что суд в США приговорил россиянина Кирилла Фирсова к 30 месяцам заключения за торговлю данными с аккаунтов американских геймеров.