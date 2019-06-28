https://static.news.ru/photo/0c02dcd2-99cc-11e9-a15a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Партия республиканцев в американском правительстве заблокировала законопроект, согласно которому полномочия президента США Дональда Трампа по началу войны с Ираном должны быть ограничены.

Таковы данные продолжающегося в сенате голосования. Для того чтобы законопроект был одобрен, из 100 возможных голосов он должен был набрать 60. Свои голоса за него отдали 45 человек, против — уже 41. Таким образом, проект уже не может быть принят.

По данным канала C-Span заседание открылось около 5 утра. На сегодняшний день большинство в парламенте США составляют республиканцы.

Ранее News.ru писал о том, что Тегеран продолжит сокращать свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной сделке. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.