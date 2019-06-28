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Российский лидер Владимир Путин любит пить чай именно из своей термокружки, поэтому он пришёл с ней на ужин в честь лидеров стран «двадцатки», объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава Российского государства появился на мероприятии с термосом, а глава Белого дома захватил с собой газировку. Он постоянно пьёт чай из этого термоса, — сказал Песков. Путин постоянно берёт...