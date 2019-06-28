Иран продолжит сокращать обязательства по ядерной сделке
Мария Кузнецова
20:03, 28 июня 2019
https://static.news.ru/photo/363647f6-99cb-11e9-ace4-fa163e074e61_1024.jpgФото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
Тегеран продолжит сокращать свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной сделке. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
Решение о сокращении наших обязательств было принято Ираном и сокращение будет продолжено, — цитирует ТАСС Арагчи.
Как писал News.ru, Тегеран настаивает на полном уничтожении арсенала химоружия США, так как это единственная страна, которая владеет таким оружием. Кроме того, по мнению главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, Вашингтон давно использует «бесчеловечные инструменты в виде экономических санкций и терроризма».