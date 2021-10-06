Рейтинг президента Байдена обновил антирекорд

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал в начале октября до самого низкого уровня с момента его вступления в должность. Продолжают поддерживать своего лидера только 38% опрошенных американцев, следует из данных опроса Quinnipiac University.

Опрос среди 1326 взрослых граждан США показал , что за последний месяц количество тех, кто в целом выражает несогласие с политикой хозяина Белого дома, увеличилось с 50 до 53%.

Американцам в основном не нравится отношение президента к иммиграционной и внешней политике (заявили 67% опрошенных), его внешнеполитический курс (58%) и налоговая политика (54%).

Ранее стало известно, что Джо Байден раскрыл подробности телефонного звонка с председателем КНР Си Цзиньпином, который состоялся в начале сентября. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Тайваня и договорились соблюдать ранее заключённые договорённости. При этом Байден не уточнил, о каком именно соглашении по Тайваню идёт речь.