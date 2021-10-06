Байден призвал Китай соблюдать тайваньское соглашение

Президент США Джо Байден раскрыл подробности телефонного звонка с председателем КНР Си Цзиньпином, который состоялся в начале сентября. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Тайваня и договорились соблюдать ранее заключённые договорённости. Об этом сообщает ТАСС.

Мы согласны, что будем соблюдать тайваньское соглашение. Таков расклад, и я ясно дал понять, что не думаю, что он (Пекин. — NEWS.ru) должен делать что-то иное, кроме как соблюдать соглашение, — подчеркнул Байден.

При этом глава Белого дома не уточнил, о каком именно соглашении по Тайваню идёт речь. По данным американских СМИ, Байден имел в виду документы об установлении дипломатических отношений от 1979 года, в которых США признают существование единого с Тайванем Китая, однако при этом гарантируют безопасность острова.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда сюда бежала часть партии Гоминьдан после поражения в гражданской войне в Китае. С тех пор эта территория сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

Ранее сообщалось, что ВВС КНР направили к берегам Тайваня 38 самолётов, что стало рекордным показателем. Как известно, китайская авиация облетела акваторию к юго-востоку от острова, пройдя над проливом Баши.