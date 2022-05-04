Разведка США распространила инструкцию на русском для связи с ней в сети

Фото CIA/Global Look Press

ЦРУ распространило инструкцию на русском языке, где подробно описано, как связаться с американской разведкой в сети. Так американская сторона рассчитывает активизировать вербовку россиян в свете спецоперации на Украине, пишет Washington Post.

В качестве аргумента газета публикует комментарий представителя управления, который уверяет, что «обеспокоенные россияне пытаются взаимодействовать с ЦРУ». А сами сотрудники американской разведки хотят обеспечить «безопасный способ» связи.

Инструкции появились в понедельник, 2 мая, в соцсетях. При попытках установить связь ЦРУ рекомендует использовать VPN, рассчитывая, что в этом случае спецслужбам будет труднее выявить такие контакты. Так, говорится в статье, разведка надеется «завербовать шпионов и выведать секреты».

При этом лиц, которые пользуются предложенными методами, просят сразу раскрыть своё имя, страну и уточнить, какой доступ они имеют к информации, которая представляет интерес для ЦРУ. Газета уточняет, что в разведке так рассчитывают получить сведения, в частности, касающиеся военной спецоперации на Украине.

Экс-сотрудник управления прокомментировал, что попытка установить связь с кандидатами на вербовку в сети гораздо безопаснее, чем работа с ними по линии посольства США в России.

Ранее президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры РФ 25 апреля обвинил Запад в безуспешных попытках расколоть страну изнутри. Он призвал Генпрокуратуру пресекать все вмешательства во внутренние дела России и не допускать распространения недостоверной информации в интернете.